Nestali J.V. iz Čačka pronađen je mrtav na planini Triglav u Sloveniji.

Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije/društvene mreže

J.V. (19) iz Čačka, koji je nestao 1. novembra na planini Triglav u Sloveniji, pronađen je danas mrtav, saznaje "Kurir". Gorska služba spasavanja je potvrdila tragične vijesti i izrazila je saučešće porodici.

"Obavještavamo vas da je akcija spasavanja na području Triglava završena. Nažalost, nestala osoba je pronađena bez znakova života. Porodici i bližnjima izražavamo iskreno saučešće", saopštila je Gorska služba spasavanja.

Vidi opis Nestali mladić (19) iz Čačka pronađen mrtav na Triglavu: Tragičan kraj potrage u Sloveniji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir / Ustupljene fotografije Br. slika: 12 12 / 12 AD

Da podsjetimo, mladić J.V. iz Čačka nestao je tokom prethodnog vikenda na planini Triglav u Sloveniji. Porodici se javio telefonom u nedjelju 1. novembra kada im je rekao da je upao u snježnu oluju nakon čega su oni pozvali nadležne službe u Sloveniji i tada je i zvanično otpočela potraga za njim. Potraga je završena danas jer je Gorska služba pronašla tijelo nestalog mladića iz Čačka.