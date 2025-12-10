Zora Vidović predstavila cifre: Budžet Republike Srpske za 2026. godinu 7,4 milijardi KM

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog budžeta za 2026. godinu od 7,409 milijardi KM.

Izvor: FENA/Ilustracija

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je ovaj iznos veći za 659 miliona KM ili 9,8 odsto u odnosu na drugi rebalans budžeta za ovu godinu.

Ona je na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade navela da su planirani prihodi od 5,588 milijardi KM ili više za 116 miliona KM.

"Planirani budžetski rashodi su 5,760 milijardi KM, odnosno više za 337 miliona KM", dodala je Vidovićeva.