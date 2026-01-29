logo
Lukoil prodao imovinu Amerikancima: Pao dogovor sa "Karlajlom", posao vrijedan 22 milijarde

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Ruski proizvođač nafte Lukoil pristao je da proda većinu svoje inostrane imovine američkoj investicionoj kompaniji "Karlajl grup", u poslu vrijednom oko 22 milijarde dolara.

Lukoil prodao imovinu Amerikancima Izvor: Aleksandra Tokarz/Shutterstock

Drugi po velični ruski proizvođač nafte, Lukoil saopštio je da je pristao da proda većinu svoje imovine u inostranstvu, američkoj investicionoj kompaniji "Karlajl Grup". Čeka se odobrenje OFAK-a kako bi transakcija, od oko 22 milijarde dolara, bila potvrđena.

Lukoil je saopštio da je sa Karlajlom postigao dogovor o prodaji svoje podružnice "Lukoil internešenel", kojoj pripada i "Lukoil Srbija". Analitičari procenjuju inostranu imovinu Lukoila na oko 22 milijarde dolara.

Potpisani sporazum nije ekskluzivan za kompaniju i podleže određenim prethodnim uslovima, kao što je dobijanje neophodnih regulatornih odobrenja, uključujući dozvolu Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Lukoil i najveći ruski proizvođač nafte Rosnjeft SAD su sankcionisale prošlog oktobra, što je, kako je rečeno u Vašingtonu, bio odgovor na spor napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine.

Američko ministarstvo finansija je do sada blokiralo dva pokušaja dogovora, prvi između Lukoila i švajcarske grupe "Gunvor" u oktobru i predloženu razmenu akcija koju je organizovao "Xtellus Partners", bivši američki ogranak ruske banke VTB, u decembru.

Američko ministarstvo finansija dalo je Lukoilu rok do 28. februara da proda svoj globalni portfolio.

 (RTS/MONDO)

