"Jahorina" raspisala tender od gotovo 5 miliona KM dok Vlada Srpske vraća njene dugove

Olimpijski centar „Jahorina“ planira investiciju vrijednu gotovo pet miliona KM za sistem prodaje karata, parking, LED ekrane i prateću opremu.

Izvor: Srna

Dok Vlada Republike Srpske preuzima dio višemilionskih obaveza Olimpijskog centra „Jahorina“, ovo javno preduzeće planira novu investiciju vrijednu gotovo pet miliona KM, piše Capital.

Tenderom je predviđena nabavka sistema za prodaju karata i naplatu parkinga, krovnih LED ekrana, kao i druge opreme koja mora biti prilagođena zahtjevnim vremenskim uslovima na planini.

Iz Uprave Olimpijskog centra navode da bi novi sistem trebalo da smanji gužve i olakša boravak posjetiocima. Ipak, otvara se pitanje načina finansiranja nove investicije, imajući u vidu da se preduzeće već duže vrijeme suočava sa milionskim obavezama koje ne može samostalno da servisira.

Od građevinskih radova do softvera i RFID sistema

Uslovi tendera predviđaju širok spektar poslova, pa bi ponuđač morao da posjeduje kapacitete za građevinske radove, energetiku, ali i razvoj i implementaciju naprednih softverskih rješenja.

Traži se, između ostalog, iskustvo u projektovanju i izgradnji planinskih objekata, visokogradnji i niskogradnji, ali i u razvoju i implementaciji softverskih i RFID sistema kompatibilnih sa inostranim tehnologijama.

Takvi zahtjevi mogli bi upućivati na potrebu da posao realizuje grupa ponuđača, budući da je teško očekivati da jedna firma na domaćem tržištu istovremeno posjeduje sve navedene kapacitete.

Jedan od predviđenih segmenata projekta jeste izgradnja natkrivene stanice na ulazu u objektu u stilu drveta i kamena.

Objekat bi trebalo da ima termoizolaciju i fasadne obloge otporne na udare vjetra i led, dok je na krovnoj konstrukciji planirano postavljanje velikog spoljnog LED ekrana.

Ekran će, prema uslovima tendera, imati površinu od 18 kvadratnih metara i rezoluciju 3072 x 384 piksela. Predviđeno je i automatsko podešavanje osvjetljenja u skladu sa vremenskim uslovima, uz integraciju sa meteorološkim stanicama.

Pametne rampe i kamere za prepoznavanje tablica

Tenderom je predviđeno i unapređenje kontrole saobraćaja na ulazu.

Planirana je ugradnja pametnih rampi i saobraćajne signalizacije, kao i visokoosjetljivih indukcionih petlji ugrađenih u asfalt koje će detektovati prisustvo vozila.

Za identifikaciju vozila predviđene su ANPR kamere visoke rezolucije, sa infracrvenim osvjetljenjem za noćno snimanje i naprednim sistemom za prepoznavanje registarskih tablica pri velikim brzinama i u uslovima smanjene vidljivosti.

Vlada Srpske već preuzimala obaveze OC Jahorina

Olimpijski centar „Jahorina“ već duže vrijeme opterećen je dugovima, zbog čega nije u mogućnosti da samostalno servisira sve milionske obaveze.

Vlada Republike Srpske u više navrata je intervenisala kako bi preuzela dio finansijskog tereta ovog javnog preduzeća.

To je, između ostalog, činila davanjem milionskih garancija za nove kredite kojima su pokrivane ranije dospjele obaveze, ali i direktnim preuzimanjem otplate kredita kod komercijalnih banaka i dugoročnih obveznica koje je Olimpijski centar ranije emitovao na berzi, navodi Capital.