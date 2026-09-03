logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prva godina rada "Termi Banjaluka": Ostvaren prihod od preko 2,5 miliona KM i pruženo više od 67.000 usluga

Prva godina rada "Termi Banjaluka": Ostvaren prihod od preko 2,5 miliona KM i pruženo više od 67.000 usluga

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

"Terme Banjaluka" Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" tokom prve godine rada ostvarile su prihod od 2.544.544 KM, a u planu je proširenje kapaciteta, rekao je direktor Instututa Goran Talić.

Godinu dana od otvaranja "Termi Banjaluka" Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

On je naveo da su realizovali više od 67.000 bazenskih i velnes usluga, te da su imali 2.316 gostiju koji su ostvarili 3.631 noćenje.

Talić je istakao da je plan "Termi" da prošire svoje kapacitete za 60 do 100 soba, za šta je kupljeno zemljište, a u toku je izrada projektne dokumentacije.

"Vrlo brzo ćemo ući u realizaciju. Određenim promjenama u finansijskom poslovanju i cijenama naših usluga možemo doći do dodatnog novca, ako bude trebalo da se kreditno zadužimo i da na određen način pomognemo Vladi da proširimo kapacitete i uvedemo nove usluge", rekao je Talić novinarima na obilježavanju godine od svečanog otvaranja "Termi".

On je dodao da će i ti planovi upotpuniti turističku ponudu Banjaluci.

"Terme Banjaluka", koje su svečano otvorene 3. septembra 2025. godine, nastale su kao rezultat projekta revitalizacije stare banje Šeher, s ciljem da prirodni resurs termomineralne vode ponovo bude stavljen u funkciju zdravlja, rekreacije i dobrobiti građana.

Projekat je realizovan uz značajnu podršku Vlade i predsjednika Republike Srpske.

Tokom prve godine rada "Terme" su se pozicionirale kao savremeni prostor koji objedinjuje zdravlje, rehabilitaciju, velnes, rekreaciju i turizam.

Najveći dio ostvarenih usluga odnosi se na bazenske sadržaje, 56.171 korištenje bazena, uz 4.140 korištenja sauna i 7.430 ostalih velnes usluga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Terme Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ