Prva godina rada "Termi Banjaluka": Ostvaren prihod od preko 2,5 miliona KM i pruženo više od 67.000 usluga

"Terme Banjaluka" Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" tokom prve godine rada ostvarile su prihod od 2.544.544 KM, a u planu je proširenje kapaciteta, rekao je direktor Instututa Goran Talić.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

On je naveo da su realizovali više od 67.000 bazenskih i velnes usluga, te da su imali 2.316 gostiju koji su ostvarili 3.631 noćenje.

Talić je istakao da je plan "Termi" da prošire svoje kapacitete za 60 do 100 soba, za šta je kupljeno zemljište, a u toku je izrada projektne dokumentacije.

"Vrlo brzo ćemo ući u realizaciju. Određenim promjenama u finansijskom poslovanju i cijenama naših usluga možemo doći do dodatnog novca, ako bude trebalo da se kreditno zadužimo i da na određen način pomognemo Vladi da proširimo kapacitete i uvedemo nove usluge", rekao je Talić novinarima na obilježavanju godine od svečanog otvaranja "Termi".

On je dodao da će i ti planovi upotpuniti turističku ponudu Banjaluci.

"Terme Banjaluka", koje su svečano otvorene 3. septembra 2025. godine, nastale su kao rezultat projekta revitalizacije stare banje Šeher, s ciljem da prirodni resurs termomineralne vode ponovo bude stavljen u funkciju zdravlja, rekreacije i dobrobiti građana.

Projekat je realizovan uz značajnu podršku Vlade i predsjednika Republike Srpske.

Tokom prve godine rada "Terme" su se pozicionirale kao savremeni prostor koji objedinjuje zdravlje, rehabilitaciju, velnes, rekreaciju i turizam.

Najveći dio ostvarenih usluga odnosi se na bazenske sadržaje, 56.171 korištenje bazena, uz 4.140 korištenja sauna i 7.430 ostalih velnes usluga.