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Poreska uprava RS za devet mjeseci prikupila 3,6 milijardi KM

Poreska uprava RS za devet mjeseci prikupila 3,6 milijardi KM

Autor Haris Krhalić
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Poreska uprava Republike Srpske za devet mjeseci prikupila je 3,602 milijarde KM javnih prihoda, što je 10 odsto više nego lani.

Konvertibilne marke Izvor: Shutterstock

Poreska uprava Republike Srpske prikupila je za prvih devet mjeseci ove godine 3,602 milijarde KM javnih prihoda, što je za 341,4 miliona KM ili 10 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Rast naplate zabilježen je u svim kategorijama javnih prihoda, a najveće procentualno povećanje ostvareno je kod ostalih javnih prihoda, koji su veći za 13 odsto.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, direktni porezi su za period januar–septembar naplaćeni u iznosu od 845,9 miliona KM, što je za 87,1 milion KM više nego u istom periodu 2025. godine.

Najviše je prikupljeno po osnovu poreza na dohodak, oko 412,8 miliona KM, što je povećanje od 16 odsto. Porez na dobit donio je oko 380,7 miliona KM, odnosno osam odsto više, dok je naplata poreza na nepokretnosti iznosila oko 35,6 miliona KM, takođe osam odsto više.

Za doprinose prikupljeno 2,2 milijarde KM

Po osnovu doprinosa u prvih devet mjeseci ove godine prikupljeno je 2,236 milijardi KM, što je za 195 miliona KM više nego u istom periodu prethodne godine.

Naplata doprinosa za Fond penzijskog i invalidskog osiguranja veća je za devet odsto, dok je kod doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja i Zavod za zapošljavanje zabilježen rast od 10 odsto. Naplata doprinosa za Fond dječje zaštite veća je za 11 odsto.

Ostali javni prihodi za devet mjeseci iznosili su 520,7 miliona KM, što je za oko 59,2 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.

Od taksi i naknada prikupljeno je 265,2 miliona KM, što je povećanje od 16 odsto, dok je naplata naknada za priređivanje igara na sreću veća za 18 odsto.

Samo u septembru ove godine naplaćeno je 391,1 milion KM javnih prihoda, što je za 47,3 miliona KM ili 14 odsto više nego u septembru prošle godine, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

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Poreska uprava RS porezi

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