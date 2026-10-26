Njujork je prvi na ukupnoj listi Oxford Economics-a za 2026. godinu, zahvaljujući ogromnoj ekonomiji i snažnom tržištu rada.

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Njujork je i ove godine zadržao prvo mjesto na svjetskoj listi gradova sa najboljim ukupnim rezultatima, prema istraživanju kompanije Oxford Economics za 2026. godinu. Iza njega su London i Pariz, ali ono što američku metropolu izdvaja nije samo njen prepoznatljiv izgled, već i ogromna ekonomska moć, snažno tržište rada i sposobnost da privlači obrazovane ljude, stručnjake i kompanije iz čitavog sveta.

Vidi opis Nije najjeftiniji za život, ali je prvi na svijetu: Ovaj grad ima ekonomiju kakvu ostali mogu samo da požele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 1 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 2 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 3 / 29 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 4 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 5 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 6 / 29 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 7 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 8 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 9 / 29 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 10 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 11 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 12 / 29 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 13 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 14 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 15 / 29 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 16 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 17 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 18 / 29 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 19 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 20 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 21 / 29 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 22 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 23 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 24 / 29 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 25 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 26 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 27 / 29 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 28 / 29 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 29 29 / 29

Ipak, prvo mjesto ne znači da je Njujork najbolji u svemu, niti da je život u njemu jednostavan. Njegova prednost ogleda se u ukupnom zbiru rezultata u pet kategorija:

ekonomiji, ljudskom kapitalu, kvalitetu života, životnoj sredini i upravljanju.

Upravo je kombinacija snažne privrede i velikog broja mogućnosti pomogla ovom gradu da se nađe na vrhu liste koja obuhvata 1.000 gradova širom svijeta.

Grad u kojem se vrti ogroman novac

Njujork je jedan od najvažnijih finansijskih centara na planeti, a njegova ekonomija obuhvata mnogo više od Volstrita i berzanskog poslovanja. U gradu posluju velike banke, investicioni fondovi, tehnološke kompanije, medijske kuće, reklamne agencije i brojne međunarodne korporacije.

Prema analizi Oxford Economics-a, njujorška metropolitanska ekonomija najveća je među gradovima obuhvaćenim istraživanjem, sa vrijednošću koja je gotovo dvostruko veća od ekonomija Tokija i Los Anđelesa. Njujork je zato zauzeo prvo mjesto u kategoriji ekonomije, koja ne mjeri samo veličinu privrede već i njenu stabilnost, rast, zaposlenost i bruto domaći proizvod po stanovniku.

Za ljude koji žele da razvijaju karijeru u finansijama, tehnologiji, medijima, marketingu ili kreativnim industrijama, grad nudi širok izbor poslodavaca i prilika za profesionalno napredovanje. Međutim, snažno tržište rada ne znači da su poslovi jednako dostupni svima, niti da visoke zarade automatski garantuju lagodan život.

Više od poslovnog centra: Grad koji privlači talente

Vidi opis Nije najjeftiniji za život, ali je prvi na svijetu: Ovaj grad ima ekonomiju kakvu ostali mogu samo da požele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 15 15 / 15 AD

Njujork je poznat i po univerzitetima, istraživačkim ustanovama i velikoj koncentraciji stručnjaka iz različitih oblasti. Ljudi iz brojnih zemalja dolaze u ovaj grad zbog obrazovanja, posla i mogućnosti da rade u sredinama u kojima se susreću različite kulture i ideje. Takva koncentracija znanja i iskustva važna je i za razvoj kompanija. Poslodavci imaju pristup velikom broju kvalifikovanih kandidata, dok radnici mogu da menjaju industrije, šire mrežu kontakata i upoznaju nove načine rada.

Upravo se zato Njujork visoko kotira i u kategoriji ljudskog kapitala, u kojoj je 2026. zauzeo peto mjesto. Ipak, na ukupnom plasmanu ne odlučuje samo obrazovanje ili broj poslovnih prilika, već i rezultati u ostalim oblastima.

Central Park, muzeji i život koji ne staje

Njujork nije samo grad nebodera, poslovnih sastanaka i prepunih ulica. Njegovu svakodnevicu oblikuju i parkovi, muzeji, pozorišta, koncerti i kulturna scena koja privlači posjetioce iz svih dijelova svijeta.

Vidi opis Nije najjeftiniji za život, ali je prvi na svijetu: Ovaj grad ima ekonomiju kakvu ostali mogu samo da požele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 6 6 / 6 AD

Central Park, jedna od najpoznatijih zelenih površina na svijetu, pruža predah od gradske vreve, dok muzeji poput Metropoliten muzeja umjetnosti i Muzeja moderne umjetnosti čine grad važnim kulturnim centrom. Brojna pozorišta na Brodveju, koncertne dvorane i galerije nude sadržaje tokom cijele godine. Raznovrsnost ponude jedna je od stvari koje Njujork čine posebnim. U istom danu moguće je da obiđete izložbu, prošetate parkom, pogledate predstavu i završite veče u restoranu koji služi hranu iz nekog drugog dijela svijeta.

Ipak, pristup takvom načinu života zavisi i od budžeta, vremena i mesta stanovanja. Neki sadržaji mogu da budu skupi, a svakodnevne obaveze u gradu sa velikim brojem stanovnika često zahtjevaju dosta planiranja.

Zašto prvi na listi nije nužno i najlakši za život?

Visok plasman Njujorka ne znači da je riječ o gradu bez problema.

Troškovi stanovanja, konkurencija na tržištu rada i velike razlike u životnim uslovima predstavljaju važne izazove za njegove stanovnike. To se vidi i iz samih rezultata Oxford Economics-a. Iako je Njujork prvi u ukupnom poretku i kategoriji ekonomije, njegov rezultat u oblasti kvaliteta života niži je od onoga koji je ostvario u privredi.Kanbera je, na primjer, prva u kategoriji kvaliteta života, iako se ukupno nalazi na 45. mjestu.

Razlog je u tome što se gradovi ne ocjenjuju prema jednom kriterijumu. Oxford Economics kombinuje pokazatelje koji obuhvataju ekonomske mogućnosti, obrazovanje i radnu snagu, uslove za život, životnu sredinu i upravljanje. Tako se dobija šira slika o tome koliko je neki grad uspješan, a ne samo koliko novca se u njemu stvara.

Njujork je na vrhu zato što njegova ekonomska snaga i sposobnost privlačenja talenata nadoknađuju slabije rezultate u pojedinim drugim oblastima. Njegova priča pokazuje da grad može da bude globalni centar poslovanja i kulture, a da istovremeno ostane mjesto u kojem se stanovnici suočavaju sa visokim troškovima i svakodnevnim pritiscima.

(Mondo)