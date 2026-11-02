Nijemci štampaju novčanice KM: Centralna banka sklopila posao od 23,8 miliona KM

Kompanija Giesecke+Devrient štampaće novčanice konvertibilne marke u svim apoenima. Trogodišnji ugovor vrijedan je 23,8 miliona KM sa uračunatim PDV-om.

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Centralna banka Bosne i Hercegovine sklopila je ugovor sa njemačkom kompanijom „Giesecke+Devrient Currency Technology“ o izradi novčanica u apoenima od 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. Ukupan iznos posla iznosi 20.373.000 KM bez poreza, odnosno 23,8 miliona KM sa uračunatim PDV-om.

Nabavka je sprovedena putem ograničenog postupka u kojem je najniža ponuđena cijena bila jedini kriterijum za izbor. Na tender je pristigla isključivo jedna ponuda, upravo izabrane minhenske kompanije, čiji je iznos bio identičan konačnoj vrijednosti potpisanog ugovora, piše Klix.

Sporazum je zaključen na period od tri godine, pri čemu je Sarajevo definisano kao odredište za realizaciju usluge. Javni poziv raspisan je 2. juna, uz rok za dostavljanje ponuda do 2. jula, a postignuta ugovorna cijena je za oko 1,13 miliona KM niža u odnosu na prvobitno procijenjenu vrijednost od 21,5 miliona KM.

Centralna banka BiH započela je sa radom 11. avgusta 1997. godine na osnovu zakona usvojenog u parlamentu u junu iste godine. Monetarna stabilnost u zemlji održava se primjenom mehanizma valutnog odbora, koji podrazumijeva stoprocentno pokriće domaće valute u deviznim rezervama i fiksni paritet prema evru.

Starije serije novčanica u apoenima od 10, 20, 50 i 100 KM, emitovane u razdoblju od 1998. do 2009. godine, izgubile su status zakonitog sredstva plaćanja početkom 2025. godine. Komercijalni bankarski sektor obavljao je zamjenu povučenih novčanica tokom 2025, dok je od 1. januara 2026. godine pa sve do kraja decembra 2035. ta nadležnost prešla isključivo na Centralnu banku BiH.

Institucija je krajem 2024. godine pokrenula i projekat osavremenjivanja vizuelnog identiteta novčanica, procijenjen na 1,1 milion KM. U zvaničnoj dokumentaciji o dodjeli ovog posla nije precizirano da li ugovoreni kontingent obuhvata štampanje novog dizajna, niti su navedeni tačni rokovi za prve isporuke.