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Poreska uprava objavila podatke: Naplata javnih prihoda premašila četiri milijarde KM

Poreska uprava objavila podatke: Naplata javnih prihoda premašila četiri milijarde KM

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Poreska uprava Republike Srpske je za deset mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupila 4,005 milijardi KM, što je za 366,5 miliona KM više u odnosu na isti period 2025. godine.

Spisak dužnika PURS - izbrisan UKC RS Izvor: PURS

Povećanje naplate zabilježeno je u svim kategorijama javnih prihoda, pri čemu direktni porezi bilježe povećanje od 11 odsto, dok su doprinosi i ostali javni prihodi zabilježili povećanje od po 10 odsto, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

Kada su u pitanju doprinosi, naplata je iznosila je 2,506 milijardi KM, što je za 220,2 miliona KM više nego od januara do oktobra 2025 godine.

"Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od 926 miliona KM, što je za 94,5 miliona KM više nego u uporednom periodu prethodne godine", naveli su iz Poreske uprave.

Naplata poreza na dobit ostvarena je u iznosu oko 408,2 miliona KM, odnosno sedam odsto više nego za deset mjeseci prethodne godine.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 573,2 miliona KM, što je za 51,7 miliona KM više nego u periodu januar-oktobar prošle godine.

Kada je u pitanju samo oktobar ove godine, naplata je iznosila 402,4 miliona KM, što je za 25,1 miliona KM ili sedam odsto više u odnosu na oktobar prethodne godine. 

(Srna)

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Tagovi

Poreska uprava RS porezi prihodi

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