"Đavo ulazi kroz džepove": Vatikanski kardinal proglašen krivim za korupciju

Nekada je bio jedna od najmoćnijih ličnosti u Vatikanu.

Izvor: Profimedia/Shutterstock Edit

Kardinal Anđelo Bečiu proglašen je krivim za najveći skandal finansijske korupcije u Vatikanu. Kardinal je osuđen za pronevjeru i osuđen na pet i po godina zatvora. On je prvi kardinal kojeg je gonio vatikanski krivični sud. Oslobođen je nekoliko drugih optužbi, a devet drugih optuženih je dobilo kombinaciju osuđujućih i oslobađajućih presuda među skoro 50 optužbi podignutih protiv njih. Suđenje je trajalo skoro dvije i po godine, prenosi CNN.

Nekada jedna od najmoćnijih ličnosti u Vatikanu, koji je bio na poziciji "sostituto" ("zamjenik") u Državnom sekretarijatu Svete stolice, ekvivalent papskom šefu kabineta, uživao je različite privilegije. Kardinal je više puta negirao optužbe, a nakon presude njegov advokat je rekao da će se žaliti.

Međutim, prije nego što je suđenje počelo, papa je uklonio svog nekada bliskog pomoćnika sa položaja vođe vatikanskog odjeljenja za kanonizaciju svetaca. Suđenje je bilo kritičan test za papu Franju i njegovu dugotrajnu borbu da unese transparentnost i odgovornost u notorno mutne finansije Vatikana. Tokom svog pontifikata, papa je nastojao da počisti vatikansku banku, uspostavi finansijski regulatorni sistem i da se obračuna sa sukobima interesa.

U središtu suđenja bila je Vatikanska kupovina ogromne imovine u jugozapadnom londonskom naselju Čelsi, prvobitno izgrađenog kao salon automobila za robnu kuću Harods. Sveta stolica je potrošila oko 400 miliona dolara na posao za samo nekoliko godina, ali je završila sa gubicima od 150 miliona dolara nakon što je na kraju prodala imovinu. Vatikanski tužioci su tvrdili da je crkva preuzeta sa milionima plaćajući previše za imovinu, dok je niz posrednika zaradio ogromne sume, a oni koji su bili zaduženi za posao bili su nemarni.

Plan je bio da se zgrada pretvori u stanove, ali je Vatikan postao nezadovoljan investicijom. Bečiuov nasljednik, Edgar Penja Para, odlučio je da odmah kupi zgradu, ali je morao da plati veliku naknadu. Najviši zvaničnici Vatikana rekli su da nisu bili pravilno obaviješteni o tome i da su onda morali da plate milione da bi izašli iz sporazuma.

Bečui je takođe optužen za pronevjeru više od 125.000 evra crkvenih sredstava u dobrotvornoj organizaciji na Sardiniji koju vodi njegov brat, i ovlašćivanje plaćanja od 575.000 evra Državnog sekretarijata Sesiliji Maronji, "navodnoj konsultantkinji za bezbjednost" da pomogne da se oslobodi monahinja kidnapovana u Africi. Vatikanski tužioci su tvrdili da je Maronja ovaj novac koristio u lične svrhe, uključujući preko 54.000 dolara potrošenih na odjeću, obuću i modne dodatke vrhunskih brendova kao što su Prada, Guči i Hermes.

Kada je vatikanska policija rekla Bečijuu da se novac prebačen Maronji ne koristi kako je namjeravao, on ih je zamolio da nikoga ne obavještavaju "jer bi to nanijelo ozbiljnu štetu njemu i njegovoj porodici". Tokom ispitivanja prije suđenja, jednog svjedoka tužioci su pitali da li su Bečiju i Maronja imali intimnu vezu, a on je to negirao.

Papa je 2019. godine opisao londonski investicioni sporazum kao "skandal", dok je ove nedjelje rekao vatikanskim revizorima da je "mamac korupcije toliko opasan da moraju biti izuzetno oprezni". Franja je preduzeo mnogo koraka da se uhvati u koštac sa finansijama Vatikana. Suđenje pokazuje da ima dosta posla. Papa često zna da kaže: "Đavo ulazi kroz džepove".

(MONDO)