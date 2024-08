Ispod Danske se gradi najduži podvodni tunel na svijetu: Prave ga poput Lego kockica, a putovaće se svega 7 minuta VIDEO

Novi tunel Femarnbelt predstavlja finalnu fazu infrastrukturnog projekta koji povezuje Dansku, a samim tim i ostale nordijske zemlje, sa ostatkom Evrope.

Izvor: Profimedia

Iz danskog grada Rodbihavna može se vidjeti Njemačka, a razdvaja ih samo svjetlucavo Baltičko more.

Njemački grad Putgarden je udaljen svega 18 kilometara, ali put trajektom do tamo traje oko 45 minuta, ne računajući vrijeme za ukrcavanje i iskrcavanje. Ko se odluči za putovanje automobilom, biće mu potrebno šest sati.

Međutim, pod vodom se događaju čuda jer se gradi najduži podvodni tunel na svijetu od 217 metara. Kada Femarnbelt bude završen 2029. godine, put će biti sveden na svega 7 minuta vozom ili 10 minuta automobilom.

Femarnbelt će tako nadmašiti tunel Drogden, dugačak oko 4 kilometra, kojim most Eresund spaja Dansku i Švedsku.

Novi tunel predstavlja finalnu fazu infrastrukturnog projekta koji povezuje Dansku, a samim tim i ostale nordijske zemlje, sa ostatkom Evrope. U to spadaju i Eresundski most i most koji spaja danska ostrva Ziland i Funen.

Čim tunel bude gotov, njime će se prugom transportovati roba, uključujući čelik. Željeznica ide sve od sjevera Norveške do juga Evrope, a time će se i značajno smanjiti putovanje vozom od Kopenhagena do Hamburga, sa 4,5 sati na dva i po sata.

Femarnbelt na nacionalnom nivou simbolizuje transformaciju Danske od relativno izolovanog poluostrva do međunarodnog haba.

"Dio je puta kojim se povezuju sjever Norveške i jug Evrope, što je započeto kada smo izgradili Eresundski most između Malmea i Kopenhagena. Kako bi se završila ta povezanost, moramo da izgradimo ovaj tunel", rekao je Mikel Hemingsen, izvršni direktor državnog preduzeća "Sund & Baelt".

Femarnbelt se gradi poput lego kockica

Za razliku od nekih drugih podvodnih tunela, poput Lamanša, koji su koristili mašine za kopanje dna, delovi Femarnbelta su izgrađeni na površini, a potom su ubacivani na morsko dno. Prema riječima Hemingsena, taj pristup je efikasniji i bolji za životnu sredinu.

Komponente tunela se izrađuju u fabrici koja je izgrađena specijalno za ovaj projekat. Potom se stavljaju u vodi i potapaju kako bi se spojile sa morskim dnom - na dubini od 30 metara.

"Ovo što radimo nije toliko uobičajen građevinski poduhvat gdje gomila ljudi juri poput mrava u ograničenom prostoru. Ovo izgleda kao da gradimo ajfon", rekao je Hemingsen.

Postoji šest proizvodnih traka, a svaka pravi različite elemente tunela.

Oko 900 malih elemenata će formirati 90 većih, a Hemingsen je to opisao kao "lego kockice".

"Ukoliko omanete u jednom elementu, možete ga zamijeniti. Kada je posao završen, sve izgleda vrlo jednostavno, ali iz inženjerskog ugla, postoji toliko detalja na koje se mora misliti i koji moraju da budu na svom mjestu i prije nego što počnete", objasnio je.

Projekat, vrijedan 7 milijardi evra, zvanično je započet 2021, ali su uzorci betona stavljani u vodu još prije 15 godina da bi inženjeri vidjeli kako različite mešavine reaguju na nivoe saliniteta.

Kada se gradnja završi, fabrika će dobiti drugu namjenu što bi moglo da pomogne i u smanjenju nezaposlenosti u ovoj oblasti.

Osim što će se smanjiti vrijeme putovanja, očekuje se i veći broj turista iz Evrope ka Danskoj i Švedskoj.

(EUpravo zato/Guardian)