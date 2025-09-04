Putin pokreće "anti-Evroviziju": Okuplja zemlje za novo muzičko takmičenje, učestvuje i Srbija

Vladimir Putin oživljava sovjetsko muzičko takmičenje Intervizija, koje će 20. septembra biti održano u Moskvi uz učešće izvođača iz Kine, Venecuele, Belorusije, Srbije i još dvadesetak zemalja.

Izvor: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vladimir Putin (72) vraća Interviziju. Ruski predsjednik planira da ovog mjeseca okupi takmičare iz većine autoritarnih država, uključujući Kinu, Venecuelu i Bjelorusiju, za novo izdanje sovjetskog muzičkog takmičenja. Program je promovisan kao alternativna verzija Evrovizije.

Iako se navodi da je interesovanje za takmičenje ogromno, izvještaji ukazuju na suprotno. Takmičarima se nudi novac da prisustvuju generalnoj probi i takmičenju, koje je zakazano za 20. septembar u Moskvi.

Takmičarima je strogo zabranjeno da nose žutu i ​​plavu boju, nacionalne simbole Ukrajine, pocjepane farmerke ili odjeću sa logotipima. Inače, organizatori očekuju da će Rusija pobjediti. Novo izdanje, iako nosi ime starog takmičenja iz 1960-ih i 1970-ih, ima drugačijeg organizatora, drugačiji format i potpuno novi skup zemalja učesnica.

Putin je na Azijskoj bezbjednosnoj konferenciji istakao da takmičenje treba da promoviše tradicionalne, kulturne i duhovne vrijednosti i da ponudi alternativu modernom takmičenju za pjesmu Evrovizije.

Najavljene zemlje su Azerbejdžan, Belorusija, Venecuela, Vijetnam, Egipat, Indija, Kazahstan, Katar, Kina, Kolumbija, Kuba, Kirgistan, UAE, Rusija, Saudijska Arabija, Srbija, SAD, Tadžikistan, Uzbekistan i Južna Afrika.

Srbiju će predstavljati Slobodan Trkulja, SAD Brendon Hauard, Rusiju Šaman (Jaroslav Dronov), čija je partnerka Katerina Katja Mizulina, predsjednica ruske Lige za siguran internet.

Inače, izvorno se Intervizija održavala između 1965. i 1968. godine, a zatim ponovo od 1977. do 1980. godine, kao socijalistički odgovor na Evroviziju. Godine 2008, održano je nepovezano takmičenje sa istim nazivom u pokušaju oživljavanja koncepta.

Trenutno nije poznato da li će Putin nastupiti lično, kao što je to učinio 2010. godine, kada je pevao "Blueberry Hill" pred poznatim gostima poput Goldi Hon, Kevina Kostnera i Šeron Stoun u Sankt Peterburgu.

Podsjetimo, Rusija je učestvovala na Pjesmi Evrovizije od 1994. do 2021. godine, pobedivši 2008. godine sa Dimom Bilanom i pjesmom "Believe". Moskva je potom bila domaćin takmičenja 2009. godine, dok je Rusiji zabranjeno učešće 2022. godine zbog invazije na Ukrajinu.

