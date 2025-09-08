logo
Novinarka preminula u saobraćajnoj nesreći: Otkinute žice na semaforu prouzrokovale strujni udar (Video)

0

Automobil u kojem se Bruna nalazila išao je prema centru grada kada je vozač, Gabriel de Faria Oliveira (26), njen dečko, izgubio kontrolu nad volanom i udario u semafor

Novinarka preminula u saobraćajnoj nesreći Izvor: Profimedia/Jose Lucena

Mlada Bruna Ribeiro de Kastro Rosas (22), koja je poginula nakon teške saobraćajne nesreće u Belo Orizonteu, bila je studentkinja novinarstva na PUC Minas i pripravnica u redakciji informativnog programa na TV Rekord.

Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak nesreće, koja se dogodila na Aveniji Nosa Senhora do Karmo, u kvartu Sao Pedro, u Brazilu.

Prema riječima svjedoka, automobil u kojem se Bruna nalazila išao je prema centru grada kada je vozač, Gabriel de Faria Oliveira (26), njen dečko, izgubio kontrolu nad volanom i udario u semaforna raskrsnici sa ulicom Rua Rio Verde. Automobil se zapalio ubrzo nakon sudara.

Mlada žena je, izlazeći iz vozila, doživjela strujni udar izazvan otkinutim žicama sa semaforai preminula na mjestu nesreće. Svjedoci su policiji rekli da je Gabriel vozio velikom brzinom.


U automobilu sa parom bio je i još jedan putnik, Gustavo Lukas Pereira de Asis (36), koji takođe radi na stanici kao montažer slike. On je uspio da izađe iz vozila i zadobio je samo lakše opekotine. Ispričao je da je grupa neposredno prije nesreće napustila jednu žurku.

Gabriel i Gustavo su spaseni i prebačeni u bolnicu Žoao XXIII. Vozač je u teškom stanju, dok je Gustavo otpušten.

Rekord Minas je u saopštenju naveo da duboko žali zbog Brunine smrti. Mlada novinarka je bila dio redakcije skoro dvije godine, opisana je kao inteligentna, posvećena, zabavna i okružena prijateljima.

Rekord je takođe naglasio da pažljivo prati zdravlje dvoje preživjelih i da je pružio podršku porodici mlade žene, izražavajući saučešće svih rukovodilaca i zaposlenih.

 (TELEGRAF/MONDO)

