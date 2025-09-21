Najbolje zemlje za život stranaca: Amerika na dnu liste, a ova zemlja nema konkurenciju i sa razlogom je prva

Najnovije istraživanje "InterNations Expat Insider 2025" otkrilo je da se stranci najlakše prilagođavaju i najbolje žive u zemljama Latinske Amerike i Azije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac/Shutterstock.com

Dok su Panama i Kolumbija na vrhu liste, Sjedinjene Američke Države su pale na 36. mjesto. U anketi je učestvovalo više od 10.000 ljudi iz 46 zemalja, a rangiranje se zasnivalo na pet ključnih kategorija: rad u inostranstvu, lične finansije, kvalitet života, osnovne potrebe i lakoća prilagođavanja.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Zašto su SAD loše rangirane?

Prema riječima Katrin Čudobe, direktorke marketinga u "InterNations", SAD su dobile lošije ocjene u svim kategorijama. U Americi nedostaje pristupačnost, a kvalitet zdravstvene zaštite je ocijenjen ispod standarda. Posebno loše ocjene dobile su politička stabilnost i lične slobode. Samo 58% ispitanika u SAD smatra da može slobodno da izražava mišljenje, što je znatno ispod svjetskog prosjeka.

Izvor: Shutterstock

Panama i Kolumbija kao "rajevi za iseljenike"

Panama je drugu godinu zaredom proglašena najboljom zemljom za strance, a čak 94% ispitanika je zadovoljno životom tamo. Glavni razlozi su pristupačna infrastruktura, prijatna klima i prijateljska kultura. U Panami su troškovi života niži za 36,3% nego u SAD-u, a za udoban život u manjim gradovima potrebno je 800-1.500 dolara mjesečno.

Veliki skok na listi napravila je Kolumbija, koja se popela sa petog na drugo mjesto. Čak 81% ispitanika je zadovoljno svojim finansijama u Kolumbiji, a 92% kaže da im je prihod dovoljan za udoban život. Troškovi života su niži za 62,2%, a kirije za čak 76,2% u odnosu na SAD. Stranci se u Kolumbiji osjećaju dobrodošlo, lako se integrišu i sklapaju prijateljstva.

Jedina evropska zemlja u top 10 je Španija, što potvrđuje trend da evropske destinacije sve teže drže korak sa konkurencijom iz Latinske Amerike i Azije po pitanju pristupačnosti i kvaliteta života za strance.

Top 10 zemalja za iseljenike u 2025. godini:

Panama

Kolumbija

Meksiko

Tajland

Vijetnam

Kina

Ujedinjeni Arapski Emirati

Indonezija

Španija

Malezija

(Kamatica/MONDO)