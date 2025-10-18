Rekord u zaboravljanju vrijedan milijarde dolara? Australijanci čuvaju odjeću kojom bi mogli pokriti 42 fudbalska terena

Procjenjuje se da Australijanci u svojim ormarima drže nenošenu odjeću vrijednu 25 milijardi američkih dolara, pokazalo je istraživanje Crvenog krsta i "Ubera".

Izvor: Shutterstock

To je više od 231 miliona odjevnih predmeta koji stoje neupotrijebljeni širom zemlje, što je dovoljno da se odjećom pokriju 42 fudbalska terena.

"Nacija drži (kod kuće) odjeću vrijednu milijarde dolara koja može da pomogne ljudima u nevolji", rekao je portparol Australijskog Crvenog krsta Ričard Vud.

Godišnja akcija prikupljanja odjeće u australijskim kompanijama održava se danas u Sidneju, Melburnu, Brizbejnu, Adelaidu i Pertu, a do sada je prikupljeno 27 tona odjeće.

"Svaki predmet pomaže u snabdijevanju prodavnica Australijskog Crvenog krsta, koje direktno finansiraju naše humanitarne programe za podršku najugroženijim zajednicama", rekao je Vud.

Akcija prikupljanja odjeće održava se već sedam godina, a cilj je da se olakša proces doniranja u dobrotvorne svrhe.

"Uber" je ponudio besplatan prevoz doniranih paketa u Crveni krst, prenijela je agencija AAP.

Više od trećine od 2.000 ispitanika priznalo je da ostavlja odjeću ispred prodavnica nakon radnog vremena uprkos tome što znaju da bi mogla da bude bačena, a gotovo svaki peti priznao je da donira predmete za koje zna da nisu dovoljno kvalitetni da bi kasnije mogli da se prodaju.

Tokom akcije 2024. godine prikupljeno je oko 88 tona odjeće.