Sjajna inicijativa premijera i ministra obrazovanja na Malti: Hiljade mladih dobilo besplatnu članarinu u teretanama

Na Malti više od 6.000 mladih iskoristilo je vladinu ponudu za šestomesečne besplatne članarine u teretanama, podstičući zdravije životne navike među tinejdžerima i pokrivajući polovine ciljane grupe.

Izvor: Olya Humeniuk/Shutterstock

Više od 6.000 mladih na Malti ove godine iskoristilo je besplatne članske karte u teretanama koje je ponudila vlada, što pokazuje značajan odziv na program osmišljen da podstakne mlade na zdravije životne navike.

Šema podrške za fizičku aktivnost mladih prvi put je predstavljena u prethodnom budžetu, a zvanično su je u maju pokrenuli premijer Robert Abela, poznat po ljubavi prema teretani, i ministar obrazovanja Klifton Grima. Inicijativi su se pridružile i poznate međunarodne ličnosti iz svijeta fitnesa, Aleks Jubank i Greg Duset.

U okviru programa, mladi rođeni između 2005. i 2007. godine mogu da se prijave za besplatnu šestomjesečnu članarinu u teretani.

Procjene su da inicijativa vladu košta oko 2 miliona evra, a Abela je naglasio da cilj nije samo promocija fizičke aktivnosti, već i pokazivanje da je zdravo vežbanje dostupno široj populaciji, a ne samo profesionalnim sportistima.

Prema podacima sa predstavljanja programa, pravo na članarinu imalo je oko 12.000 mladih, dok je portparol Ministarstva obrazovanja izjavio za The Malta Independent da se više od 6.000 prijavilo za članarinu, što znači da je polovina ciljne grupe iskoristila ovu šemu. Program je i dalje aktivan, a u njemu učestvuje ukupno 64 teretane.

Kako prenose malteški mediji, program besplatnih šestomjesečnih članarina sada se proširuje i na mlađu populaciju, odnosno tinejdžere uzrasta od 16 do 21 godine, što je najavio ministar finansija Klaid Karuana u govoru o budžetu za narednu godinu. To znači da će nova šema obuhvatiti mlade rođene između 2004. i 2009. godine.

Cena šestomjesečne članarine u teretani varira između 250 i 450 evra, pri čemu većina teretana pruža popuste za studente.

(EUpravo zato)