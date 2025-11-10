logo
Nakon 10 godina: Gadafijev sin pušten iz pritvora

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Hanibal Gadafi, sin bivšeg lidera Libije Muamera Gadafija, pušten je iz pritvora u Libanu nakon što je platio kauciju, izjavio je jedan od njegovih advokata Šarbel Milad el Kuri.

hanibal gadafi Izvor: A/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je rekao agenciji AP da je Gadafi izašao iz desetogodišnjeg pritvora uz kauciju od 900.000 dolara.

Dvojica neimenovanih bezbjednosnih zvaničnika potvrdila su da je Gadafi pušten iz pritvora.

Gadafi je izašao iz pritvora nekoliko dana nakon što su mu vlasti Libana ukinule zabranu putovanja i smanjile kauciju, koja je ranije iznosila 11 miliona dolara.

Donošenju odluke prethodili su razgovori libijske i libanske delegacije u Libanu.

