Treći dan štrajka paralizovao Belgiju: Aerodromi otkazuju letove, ne radi javni prevoz

Treći i posljednji dan štrajka na nacionalnom nivou u Belgiji poemetio je rad škola, aerodroma i javnog prevoza.

Izvor: Nicolas Landemard / Le Pictorium / imago stock&people / Profimedia

Briselski aerodrom otkazao je sve odlazne letove, kao i 110 od 203 planirana dolazna leta. Na veb-stranici drugog najvažnijeg belgijskog aerodroma "Šarlroa" objavljeno je da se očekuju značajni poremećaji zbog nedostatka osoblja i da uprava aerodroma neće moći da garantuje zakazana slijetanja i polijetanja.

Lokalni mediji izvijestili su da se očekuje da će posljednji dan štrajka biti najmasovniji i da će imati najveći uticaj na škole, javni prevoz i privatni sektor.

Štrajk, koji su organizovali glavni sindikati, najnoviji je u nizu protesta povodom politike koalicione vlade premijera Barta de Vevera.

Demonstranti se protive predloženim reformama penzionog sistema i tržišta rada.

Protestni skup planiran je u Briselu u popodnevnim časovima.