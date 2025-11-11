Ministarstvo odbrane Belgije poslalo skoro 150.000 pisama mladima da ih informiše o vojnoj službi

Belgija šalje mladićima pozive za vojsku.

Ministarstvo odbrane Belgije poslalo je blizu 150.000 pisama mladićima od 17 godina, piše "Lalibre". Cilj ove "akcije" belgijskog Ministarstva odbrane jeste informisanje mladih i njihova mogućnost prijave na jednogodišnju vojnu službu.

Ovo je najavljeno u septembru 2024. godine kada je ministarstvo najavilo da će biti poslato više od stotinu hiljada pisala mladim ljudima širom zemlje. Ministar odbrane Belgije Teo Franken rekao je na svom "X" profilu da je već poslato 149.000 pisama.

"Juče je poslato 149.000 pisama. Svi 17-godišnjaci u zemlji se podstiču da se prijave u vojsku uopšte i da posebno učestvuju u jednogodišnjoj dobrovoljnoj vojnoj službi. Idemo!", napisao je on.

