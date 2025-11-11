logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ministarstvo odbrane Belgije poslalo skoro 150.000 pisama mladima da ih informiše o vojnoj službi

Ministarstvo odbrane Belgije poslalo skoro 150.000 pisama mladima da ih informiše o vojnoj službi

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Belgija šalje mladićima pozive za vojsku.

Belgija šalje mladićima pozive za vojsku Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

Ministarstvo odbrane Belgije poslalo je blizu 150.000 pisama mladićima od 17 godina, piše "Lalibre". Cilj ove "akcije" belgijskog Ministarstva odbrane jeste informisanje mladih i njihova mogućnost prijave na jednogodišnju vojnu službu.

Ovo je najavljeno u septembru 2024. godine kada je ministarstvo najavilo da će biti poslato više od stotinu hiljada pisala mladim ljudima širom zemlje. Ministar odbrane Belgije Teo Franken rekao je na svom "X" profilu da je već poslato 149.000 pisama.

"Juče je poslato 149.000 pisama. Svi 17-godišnjaci u zemlji se podstiču da se prijave u vojsku uopšte i da posebno učestvuju u jednogodišnjoj dobrovoljnoj vojnoj službi. Idemo!", napisao je on.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Belgija vojska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ