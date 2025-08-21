10 evropskih zemalja sprema vojsku za Ukrajinu? Pojavili se šok detalji, Tramp otkrio šta planira iz vazduha

Jedna od opcija o kojoj se razgovara jeste slanje evropskih snaga u Ukrajinu, ali pod američkom komandom, otkrila su dva izvora.

Izvor: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Američki i evropski vojni zvaničnici počeli su da planiraju bezbjednosne garancije za Ukrajinu, rekli su američki izvori Rojtersu u utorak, nakon što je predsjednik Donald Tramp obećao da će da je zaštiti u okviru mirovnog sporazuma.

Ukrajina i evropski saveznici pozdravili su Trampovo obećanje o bezbjednosnim garancijama, dato na sastanku lidera u ponedjeljak, ali mnoga pitanja i dalje ostaju otvorena.

Zvaničnici su za Rojters otkrili da Pentagon radi na planiranju oblika podrške koju bi Vašington mogao da pruži van isporuke naoružanja, uključujući i potencijalnu vazdušnu pomoć. Upozorili su, međutim, da će biti potrebno vrijeme da se američka i evropska strana usaglase oko rješenja koje bi bilo vojno izvodljivo i politički prihvatljivo - kako za Kijev, tako i za Kremlj.

Jedna od opcija o kojoj se razgovara jeste slanje evropskih snaga u Ukrajinu, ali pod američkom komandom, otkrila su dva izvora.

Dodali su da te snage ne bi djelovale pod NATO zastavom, već u ime svojih nacionalnih vlada. Prema informacijama Blumberga, oko deset evropskih država bilo bi spremno da pošalje vojnike u Ukrajinu nakon završetka ruske invazije. Evropski zvaničnici, prema tom izvještaju, u utorak su razgovarali o planu prema kojem bi britanske i francuske snage bile raspoređene kao deo budućeg mirovnog sporazuma, uključujući broj vojnika i njihovu geografsku lokaciju.

Britanska vlada saopštila je da će evropski vojni zvaničnici narednih dana održati sastanke sa američkim predstavnicima kako bi razvili "čvrste bezbjednosne garancije" i pripremili teren za eventualno raspoređivanje tzv. snaga obezbjeđenja u slučaju prekida neprijateljstava.

Prema izvorima Blumberga, prva faza predloženog paketa pomoći bila bi usmjerena na jačanje ukrajinske vojske kroz obuku i kadrovsko pojačanje. Tim zadatkom upravljala bi multinacionalna grupa sastavljena uglavnom od evropskih trupa, pri čemu bi Velika Britanija i Francuska poslale stotine vojnika u Ukrajinu - daleko od prve linije fronta. Bijela kuća je ranije objavila da će SAD učestvovati u koordinaciji bezbjednosnih garancija za Ukrajinu, dok je rusko Ministarstvo spoljnih poslova oštro odbacilo slanje bilo kakvih snaga iz NATO zemalja radi sprovođenja mirovnog sporazuma.

Predsjednik Tramp javno je isključio mogućnost slanja američkih vojnika u Ukrajinu, ali je u utorak, gostujući na Foks njuzu, ostavio otvorene druge oblike američkog angažmana. Nagovijestio je da bi Vašington mogao da pruži vazdušnu podršku evropskim snagama.

Pogledajte fotografije sastanka Trampa i Putina:

Američka vazdušna podrška mogla bi da se realizuje na više načina - od postavljanja protivvazdušnih sistema do podrške borbenim avionima i potencijalnog uvođenja zone zabrane letenja.

NATO vojni lideri održaće u sredu virtuelni sastanak na kojem će učestvovati i američki vojni predstavnici.

(Jutarnji/MONDO)