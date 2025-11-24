logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Belgija paralisana zbog protesta: Radnici zahtijevaju pravedne penzije i porez na bogatstvo, u srijedu ne lete ni avioni 1

Belgija paralisana zbog protesta: Radnici zahtijevaju pravedne penzije i porez na bogatstvo, u srijedu ne lete ni avioni

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
1

U Belgiji je počeo trodnevni protest koji će kulminirati u srijedu generalnim štrajkom protiv mjera štednje, javlja Bi-Bi-Si.

Belgija paralisana zbog protesta: Radnici zahtijevaju pravedne penzije i porez na bogatstvo, u srijedu ne lete ni avioni Izvor: Nicolas Landemard / Le Pictorium / imago stock&people / Profimedia

U ponedjeljak, prvog dana štrajka, rad su obustavili radnici gradskog prevoza, u utorak slijede radnici javnih službi, a u srijedu, 26. novembra, slijedi generalni štrajk.

Dva glavna aerodroma u Belgiji saopštila su da će u srijedu, 26. novembra, svi odlazni letovi biti otkazani.

Štrajk je uslijedio nakon što su prošlog mjeseca desetine hiljada ljudi izašle na ulice protiveći se reformama i rezovima u potrošnji.

Sindikat FGTB saopštio je, najavljujući nove štrajkove, da je vlada apsolutno ostala nijema na proteste u Briselu prije dvije sedmice.

Pravične penzije su jedno od ključnih pitanja koje su naveli sindikati, dok je sindikat ACLVB saopštio da zahtjevi uključuju i pravedan porez na bogatstvo, porez na digitalne aktivnosti za tehnološke gigante i transparentnu provjeru subvencija kompanijama.

Belgija se suočila se više štrajkova otkako je Bart de Vever došao na vlast prošlog februara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Belgija štrajk protesti

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Aha

Oce to kad sve pare dadose bandi zelenskog. Zlatno doba EU je zavrseno sad nemaju izbora nego da sjeku gdje god mogu da odrze glavu iznad vode. A sto je najgore ovo je tek pocetak sta ih ceka

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ