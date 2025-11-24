Belgija paralisana zbog protesta: Radnici zahtijevaju pravedne penzije i porez na bogatstvo, u srijedu ne lete ni avioni

U Belgiji je počeo trodnevni protest koji će kulminirati u srijedu generalnim štrajkom protiv mjera štednje, javlja Bi-Bi-Si.

Izvor: Nicolas Landemard / Le Pictorium / imago stock&people / Profimedia

U ponedjeljak, prvog dana štrajka, rad su obustavili radnici gradskog prevoza, u utorak slijede radnici javnih službi, a u srijedu, 26. novembra, slijedi generalni štrajk.

Dva glavna aerodroma u Belgiji saopštila su da će u srijedu, 26. novembra, svi odlazni letovi biti otkazani.

Štrajk je uslijedio nakon što su prošlog mjeseca desetine hiljada ljudi izašle na ulice protiveći se reformama i rezovima u potrošnji.

Sindikat FGTB saopštio je, najavljujući nove štrajkove, da je vlada apsolutno ostala nijema na proteste u Briselu prije dvije sedmice.

Pravične penzije su jedno od ključnih pitanja koje su naveli sindikati, dok je sindikat ACLVB saopštio da zahtjevi uključuju i pravedan porez na bogatstvo, porez na digitalne aktivnosti za tehnološke gigante i transparentnu provjeru subvencija kompanijama.

Belgija se suočila se više štrajkova otkako je Bart de Vever došao na vlast prošlog februara.