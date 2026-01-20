logo
Nakon tragedije u Švajcarskoj: Italija zabranila prskalice u zatvorenom

Nakon tragedije u Švajcarskoj: Italija zabranila prskalice u zatvorenom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Italijansko skijalište Kurmajor, smješteno u podnožju Monblana, uvelo je danas zabranu upotrebe prskalica i drugih predmeta sa otvorenim plamenom u zatvorenim prostorima.

Italija zabranila prskalice u zatvorenom Izvor: Shutterstock

Zabrana je uslijedila poslije požara u baru u švajcarskom skijalištu Kran Montana u kojem je u novogodišnjoj noći poginulo 40 ljudi, a 116 povrijeđeno.

Opština Kurmajor saopštila je da se zabrana odnosi na otvoreni plamen i pirotehnička sredstva u svim zatvorenim prostorima, posebno u javnim objektima, prenio je Rojters.

Gradonačelnik Kurmajora Roberto Rota smatra da je zabrana neophodna imajući u vidu učestalu upotrebu otvorenog plamena tokom proslava u javnim objektima.

Italijanske lokalne vlasti pojačale su kontrole noćnih klubova i drugih javnih prostora nakon tragedije u Švajcarskoj, provjeravajući kapacitete, izlaze za evakuaciju i mjere zaštite od požara.

Premijer Italije Đorđa Meloni izjavila je da vlada razmatra uvođenje zabrane upotrebe prskalica u zatvorenom prostoru na nacionalnom nivou.

Slične mjere već su uvele i pojedine švajcarske administrativne jedinice nakon požara u Kran Montani.

Gradonačelnik Kran Montane Nikolas Fero izjavio je da bar "Konstelasion", u kome je 1. januara izbio požara, nije imao nikakve bezbjednosne provjere ili revizije pet godina. 

(Srna)

