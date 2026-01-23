Skaču cijene električnih uređaja: Poskupljuju telefoni i kućni aparati, ovo je razlog

Tokom 2026. godine očekuje se rast cijene elektronskih uređaja zbog globalne nestašice RAM memorije i nemogućnosti proizvođača da zadovolje rastuću potražnju.

Izvor: Eko nr06/Shutterstock

Cijene elektronskih uređaja, od računara i pametnih telefona, preko kućnih aparata, pa sve do autonomnih vozila, ulaze u fazu rasta. Tokom 2026. godine očekuje se snažan cjenovni udar, čiji je glavni uzrok globalna nestašica RAM memorije i nemogućnost proizvođača da zadovolje rastuću potražnju.

Situacija postaje sve ozbiljnija jer tehnološki giganti poput Nvidije, AMD-a i Googlea otkupljuju ogromne količine memorije visoke propusnosti (HBM) i DRAM-a, piše CNBC.

Istovremeno, tri najveća proizvođača, Micron, SK Hynix i Samsung Electronics, koji praktično drže cjelokupno tržište, nisu u mogućnosti da isporuče dovoljne količine.

Rast cijena memorije direktno se odražava i na poslovne rezultate ovih kompanija. Micron je u posljednjem kvartalu gotovo utrostručio neto dobit, Samsung najavljuje sličan rast operativne dobiti, dok je SK Hynix već unaprijed rasprodao sve kapacitete za proizvodnju RAM memorije za ovu godinu.

Iako proizvođači najavljuju nova ulaganja u proizvodne pogone, dodatni kapaciteti neće biti dostupni prije 2027. godine.

Do tada će tržište ostati pod snažnim pritiskom. Procjene pokazuju da će cijene DRAM memorije, koja je sporija od statičke, ali jeftinija i najčešće se koristi u računarima) već u prvom kvartalu ove godine porasti za 50 do 55 odsto u odnosu na decembar prošle godine, što se ocjenjuje kao presedan bez istorijskog primjera.

Cijene rastu, a zalihe se gomilaju

Veliki proizvođači memorije trenutno daju prednost tehnološkim gigantima, što već ostavlja posljedice na tržištu potrošačke elektronike. Kompanije poput Applea, Xiaomija i Della upozorile su da bi rast cijena memorije mogao dovesti do poskupljenja uređaja za krajnje kupce.

Lenovo je, s druge strane, još prošle godine počeo da gomila zalihe memorijskih čipova, anticipirajući nestašicu.

Slična očekivanja ima i Samsung, koji procjenjuje da će manjak memorijskih čipova uticati na rast cijena u čitavoj elektronskoj industriji, uključujući i njegove sopstvene proizvode.

Iako je južnokorejska kompanija najveći proizvođač memorije na svijetu, ni njen širok portfolio nije zaštićen od rasta troškova ove ključne komponente, koja se ugrađuje u sve, od pametnih telefona i laptopova do povezanih kućnih uređaja i autonomnih automobila.

"Biće problema sa snabdjevanjem poluprovodnicima i to će uticati na sve", izjavio je u intervjuu Vonjin Li, predsjednik i šef globalnog marketinga.

"Cijene rastu dok razgovaramo. Naravno, ne želimo da taj teret prebacimo na potrošače, ali doći ćemo do tačke kada ćemo zaista morati da razmotrimo korekciju cijena naših proizvoda."

Poslovni direktor Micron, Sumit Sadana izjavio je:

"Svjedoci smo veoma oštrog i značajnog rasta potražnje za memorijom, koji daleko prevazilazi našu sposobnost da je isporučimo."

Rast cijena memorije direktno utiče i na ukupnu cijenu elektronskih uređaja. Trenutno memorija učestvuje sa oko 20 odsto u cijeni hardvera laptopova, dok je početkom 2025. godine taj udio iznosio između 10 i 18 odsto.

Čak su i stručnjaci iz tehnološke industrije zatečeni brzinom kojom su cijene RAM memorije porasle na potrošačkom tržištu. Din Biler, suosnivač i tehnički direktor kompanije Juice Labs, naveo je da je prije nekoliko mjeseci unaprijedio svoj računar sa 256 GB RAM-a za oko 300 dolara.

"Ko je mogao da zna da će to završiti kao RAM od 3.000 dolara samo nekoliko mjeseci kasnije", napisao je on na Fejsbuku, prenosi CNBC.

Prihodi rastu vrtoglavom brzinom

Ekspanzija izgradnje data-centara zasnovanih na vještačkoj inteligenciji ključni je faktor iza nezapamćene potražnje za memorijom visoke propusnosti. Ovaj izuzetno profitabilan segment podigao je vrijednost akcija Samsunga i SK Hynixa na rekordne nivoe, dok su akcije Microna tokom prošle godine skočile za čak 247 odsto.

Proizvođači memorije prioritet daju serverima i klijentima za vještačku inteligenciju, gdje je potražnja najizraženija, a kupci znatno manje osjetljivi na poskupljenja. Micron je u decembru saopštio da će smanjiti isporuke memorije za potrošačke personalne računare kako bi očuvao zalihe za AI čipove i centre za podatke.

Veće količine memorije omogućavaju AI sistemima rad sa složenijim modelima, istovremeno opsluživanje većeg broja korisnika i zadržavanje dužeg konteksta u komunikaciji.

Nove fabrike se grade

Iako proizvođači ubrzano ulažu u nove proizvodne kapacitete, značajnije poboljšanje ponude očekuje se tek za nekoliko godina. Prema riječima Sumita Sadane, Micron u najboljem slučaju može da pokrije oko dvije trećine srednjoročnih potreba za memorijom kod pojedinih klijenata.

Kompanija trenutno gradi dvije velike fabrike u Bojsiju, u saveznoj državi Ajdaho, koje bi trebalo da počnu sa proizvodnjom 2027. i 2028. godine. Takođe je planirana i izgradnja fabrike u Kleju, u saveznoj državi Njujork, koja bi, prema njegovim riječima, trebalo da postane operativna 2030. godine. Međutim, za sada važi jedno jasno upozorenje, "rasprodati smo za 2026. godinu", zaključio je Sadana.

