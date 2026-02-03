logo
U atentatu ubijen Gadafijev sin

U atentatu ubijen Gadafijev sin

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
0

Saif al-Islam Gadafi, sin bivšeg libijskog lidera Muamera Gadafija, ubijen je u atentatu u svom vrtu, što je u utorak potvrdio izvor blizak porodici za Al Arabiya i njegov savjetnik Abdalah Othman.

Ubijen Gadafijev sin Izvor: IMED LAMLOUM / AFP / Profimedia

Prema navodima izvora bliskog porodici Gadafi, Saif al-Islam Gadafi ubijen je u napadu koji su izvela četvorica napadača. Napad je izveden u Al-Hamadi u zapadnoj Libiji. Oni su, nakon što su na njega zapucali u njegovom vrtu, brzo pobjegli s mjesta događaja.

Libijska državna novinska agencija LANA prenijela je da je njegov savjetnik Abdalah Othman potvrdio smrt Saifa al-Islama. Ovim izvještajima potvrđeno je da je atentat rezultirao njegovim stradanjem, prenosi Klix.ba.

Saif al-Islam je godinama bio smatran očevim nasljednikom na političkoj sceni Libije. Još 2021. godine najavio je kandidaturu za predsjednika države, ali su izbori na kojima je planirao učestvovati neodređeno odgođeni.

(Mondo)

