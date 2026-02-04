Misteriozni incident paralizovao centar Lestera: Jedna osoba u bolnici, policija ćuti, a ulice jezivo prazne (Foto)

"Veoma ozbiljan incident" u utorak uveče u blizini kampusa Univerziteta De Monfort u Lesteru pokrenuo je veliku policijsku operaciju. Jedna osoba je prevezena u bolnicu, dok policija i dalje istražuje okolnosti događaja.

Izvor: Sophie Robinson, PA Images / Alamy / Profimedia

"Veoma ozbiljan incident", koji se dogodio u utorak uveče u Lesteru blizu kampusa Univerziteta De Monfor u Velikoj Britaniji, eskalirao je u veliku policijsku operaciju koja je do srijede ujutru paralizovala dio centra grada, javlja BBC.

Prema informacijama policije, policajci su u utorak oko 18 sati postupili po dojavi zbog incidenta u ulici Oksford, blizu univerzitetskih zgrada i Kraljevske bolnice u Lesteru.

Ubrzo nakon toga, službe hitne pomoći primile su poziv opisan kao hitan medicinski slučaj, a na lice mjesta poslato je više vozila, uključujući i helikopter. Jedna osoba je prevezena u bolnicu, a njeno stanje još nije poznato.

Tokom sinoćnje večeri, policija je postavila opsežni bezbjednosni kordon kako bi obezbijedila mjesto događaja i sprovela istragu. Brojni putevi i neke važne saobraćajne raskrsnice u tom području su zatvorene. Saobraćaj u centru grada je znatno poremećen, a linije javnog prevoza su preusmjerene.

Prazne ulice i misteriozan slučaj

Snažna policijska prisutnost nastavila se i u srijedu ujutru, a bezbednosni kordon je ostao na snazi. Novinari na terenu su izvijestili o neobično mirnom centru Lestera, sa vrlo malo ljudi na ulicama, posebno u oblasti Grejndž Lejn, koja je dio kampusa Univerziteta De Monfor.

Na više mjesta razvučene su policijske trake, a policajci su preusmjeravali pešake i vozače oko zatvorenog područja, iako je malo ko znao šta se tačno dogodilo.

Univerzitet potvrđuje saradnju sa policijom

Univerzitet De Monfort potvrdio je incident u njihovom kampusu i da sarađuju sa policijom. U saopštenju su naveli da je u pitanju "veoma ozbiljan incident" i da pružaju direktnu podršku studentima i zaposlenima koji su bili svjedoci događaja.

Poslanica Laburista, Liz Kendal, pozvala je javnost da se uzdrži od spekulacija dok je istraga u toku, ističući da su njene misli uz sve pogođene događajem.

Zbog blizine bolnice, zatvaranje puteva je uticalo i na pristup zdravstvenoj ustanovi, pa je rukovodstvo bolnice upozorilo pacijente i osoblje na kašnjenja. Policija je dozvolila zdravstvenim radnicima pristup parkingu bolnice uz zahtev da pokažu službenu legitimaciju.

Još uvek nisu potvrđene informacije o prirodi incidenta.