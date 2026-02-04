Policija "zaključala" kampus: Proglašeno vanredno stanje na poznatom univerzitetu u Lesteru (VIDEO)

Na Univerzitetu De Monfort u Lesteru proglašeno je vanredno stanje nakon, kako su zvaničnici naveli, "veoma ozbiljnog incidenta".

Izvor: ANDY RAIN/EPA

Na Univerzitetu De Monfort u Lesteru proglašeno je vanredno stanje zbog "veoma ozbiljnog incidenta", potvrdili su zvaničnici kampusa za Dejli mejl. Iako detalji o prirodi incidenta još nisu objavljeni, uprava univerziteta blisko sarađuje sa policijom Lesteršira, koja je pokrenula hitnu istragu.

"Svjesni smo veoma ozbiljnog incidenta na našem kampusu. Naše misli su sa svima koji su pogođeni onim što se dogodilo. Pružamo hitnu podršku studentima i osoblju koji su bili svedoci incidenta", rekao je portparol univerziteta za BBC.

Lokalna policija je obezbijedila područje, a studentima se savjetuje da izbjegavaju određene dijelove kampusa dok je istraga u toku.