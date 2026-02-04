logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija "zaključala" kampus: Proglašeno vanredno stanje na poznatom univerzitetu u Lesteru (VIDEO)

Policija "zaključala" kampus: Proglašeno vanredno stanje na poznatom univerzitetu u Lesteru (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Na Univerzitetu De Monfort u Lesteru proglašeno je vanredno stanje nakon, kako su zvaničnici naveli, "veoma ozbiljnog incidenta".

Proglašeno vanredno stanje na Univerzitetu De Monfor u Lesteru Izvor: ANDY RAIN/EPA

Na Univerzitetu De Monfort u Lesteru proglašeno je vanredno stanje zbog "veoma ozbiljnog incidenta", potvrdili su zvaničnici kampusa za Dejli mejl. Iako detalji o prirodi incidenta još nisu objavljeni, uprava univerziteta blisko sarađuje sa policijom Lesteršira, koja je pokrenula hitnu istragu.

"Svjesni smo veoma ozbiljnog incidenta na našem kampusu. Naše misli su sa svima koji su pogođeni onim što se dogodilo. Pružamo hitnu podršku studentima i osoblju koji su bili svedoci incidenta", rekao je portparol univerziteta za BBC.

Lokalna policija je obezbijedila područje, a studentima se savjetuje da izbjegavaju određene dijelove kampusa dok je istraga u toku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lester policija univerzitet

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ