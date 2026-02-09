logo
Filmska pljačka u Italiji: Razbojnici digli u vazduh dva vozila za novac i blokirali brzu cestu (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Brza cesta koja povezuje Leče i Brindizi jutros je bila poprište dramatičnog oružanog napada na vozila za prevoz novca. Incident se dogodio kod mjesta Tuturano, a prema izvještajima, napad je pratio žestoki oružani sukob i eksplozije.

Italija: Razbojnici digli u vazduh dva vozila za novac i blokirali brzu cestu Izvor: Screenshot

Iako se prvobitno vjerovalo da je meta bilo samo jedno vozilo, najnovija saznanja istrage ukazuju na to da su napadači digli u vazduh čak dva vozila za prevoz dragocjenosti. Kako bi zaustavili konvoj, članovi kriminalne grupe su na putu prepriječili drugo vozilo i zapalili ga. Na lice mjesta su odmah upućene ekipe policije i vatrogasaca.

Brzom intervencijom policije, na području sjevernog Salenta locirane su i uhapšene dvije osobe za koje se sumnja da su učestvovale u ovom napadu. Potraga za ostalim članovima bande i dalje je u toku, a istraga je u punom jeku.

