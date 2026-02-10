logo
Pao avion na plaži, preživjeli svi putnici: Nevjerovatna nesreća u Africi (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Avion se srušio u Somaliji na plaži odmah nakon polijetanja, pravo je čudo da su svi preživjeli.

U padu aviona preživjeli svi putnici Izvor: X/surenrk/Printscreen

Avion "Fokker 50" avio-kompanije "Star Sky" se srušio u Somaliji na plaži ubrzo nakon poletanja sa Međunarodnog aerodroma u Mogadišu, prestonici ove države, piše britanski "Miror". Avion sa blizu 60 putnika je imao tehničkih problema i letjelica nije mogla pravilno da se uspinje nakon poletanja.

Prema riječima svjedoka, avion je letio vrlo nisko i ubrzo je pao u vodu, ali oni navode da je više izgledalo kao da se "namjerno spustio" u vodu zbog brzine kretanja. Na fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama se vidi da je slomljeno desno krilo letelice.

Portparol aerodroma je potvrdio da se dogodila avionska nesreća. Pokrenuta je istraga koju vodi Somalijska civilna asocijacija. 

"Prioritet je bio osigurati da ne dođe do požara poslije udara, s obzirom na blizinu vode. Sa olakšanjem možemo potvrditi da su svi putnici evakuisani bezbjedno", rekao je on.

