Nesreća u Italiji: Dvije osobe poginule u lavini

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Dvije osobe su poginule, a jedna je teško povrijeđena u lavini koja se aktivirala u italijanskim Alpima, u oblasti Val Veni, javila je agencija ANSA.

shutterstock_1164653764.jpg Izvor: Shutterstock

Lavina je zahvatila grupu skijaša koji su bili van staze.

Povrijeđena osoba prevezena je u bolnicu u Torinu u veoma teškom stanju.

List "Figaro" piše da su žrtve vjerovatno francuski državljani.

Na mjesto događaja stiglo je 15 spasilaca, uključujući tehničare iz alpske službe spasavanja u dolini Aosta i pripadnike policije, kao i medicinske ekipe sa dva vozila i dva helikoptera. 

(Srna)

