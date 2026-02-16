Grci će tražiti fotografije svojih partizana streljanih '44. (Foto)

Grčke vlasti saopštile su da će pokušati da dobiju fotografije koje prikazuju posljednje trenutke 200 Grka koje su nacisti pogubili u Atini tokom Drugog svjetskog rata, nakon što su se ranije nepoznate slike pojavile na sajtu za onlajn prodaju.

Izvor: ebay/repost

Slike koje su se pojavile na "Ibeju" tokom vikenda navodno prikazuju muškarce koje vode na strijeljanje 1. maja 1944. godine u predgrađu Kesarijani u Atini. Iako su ova pogubljenja dobro poznata, nije bilo dostupnih fotografija ili filmske dokumentacije tog događaja.

Grčko Ministarstvo kulture saopštilo je danas da je "vrlo moguće da su to autentične fotografije", dodajući da će pokušati da ih dobije kao istorijsku arhivu nakon što ih je tokom vikenda na prodaju stavio kolekcionar njemačkih vojnih predmeta u Belgiji.

Serija slika prikazuje muškarce kako ih vode kroz kapiju i niz stazu. Oni stoje uspravno dok su poređani ispred zida, piše "Dejli mejl".

Pogubljenje 200 političkih komunističkih zatvorenika u Kesarijaniju bilo je jedno od najgorih zvjerstava tokom nacističke okupacije Grčke.

Kako se Drugi svjetski rat završio, izbio je žestok građanski rat između vladinih snaga, koje je podržavao Zapad, i komunističkih boraca, koji je trajao do 1949. godine. Njegove rane još nisu u potpunosti zacijelile.

Ubrzo nakon što su fotografije ponuđene na prodaju, spomenik ubijenima je vandalizovan, a ploče sa njihovim imenima su razbijene.

"Istorijsko sjećanje neće biti izbrisano, koliko god to nekim ljudima smetalo", saopšteno je iz opštine Kesarijani, dodajući da će popraviti oštećenja.

Ministarstvo kulture saopštilo je da postoji "dosta pravnih komplikacija" u vezi sa polaganjem prava na slike. Navedeno je da su stručnjaci iz Ministarstva već u kontaktu sa kolekcionarom koji ih je stavio na aukciju i da će ga posjetiti u Gentu, u Belgiji, kako bi ispitali "autentičnost i zakonitost porijekla".

U saopštenju se navodi da, ako se utvrdi da su slike autentične i legalno stečene, Ministarstvo kulture će odmah finalizovati mjere za njihovo sticanje odgovarajućim pravnim sredstvima.