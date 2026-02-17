logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oluja „Nils“ potopila sela: Francuska izdala crveno upozorenje zbog poplava

Oluja „Nils“ potopila sela: Francuska izdala crveno upozorenje zbog poplava

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vlasti Francuske izdale su crveno upozorenje na poplave u tri departmana, dok su u isto vrijeme posljedice oluje "Nils" izazvale haos širom zemlje, piše "Gardijan".

Francuska izdala crveno upozorenje zbog poplava Izvor: Damien MEYER / AFP / Profimedia

Voda je poplavila kuće i izolovana sela nakon što se rijeka Garona izlila iz korita, a hidrolozi upozoravaju da kiša pada na zemljište koje je već dostiglo rekordni nivo zasićenosti vodom.

Iz "Meteo Fransa" saopšteno je da će crveno upozorenje na poplave ostati na snazi i sutra u departmanima Žirond, Lot i Garona, te Men i Loara, ali će broj okruga za koje je izdato narandžasto upozorenje pasti sa 14 na 12.

Osim Garone, opasnost od izlivanja važi i za rijeke Men i Loara.

Meteorolozi upozoravaju da danas i tokom večeri rijeka Men može izazvati velike poplave, uključujući i grad Anžer, kao i rijeka Loara u području Pon de Se. Rast vodostaja očekuje se i sutra.

Poplave u Francuskoj uslijedile su nakon niza oluja i snažnih ciklona koji su pogodili Portugaliju i Španiju odnijevši 16 života, dok su hiljade morale da napuste svoje domove.

Direktor francuske službe za praćenje poplava "Vižikrus" Lusi Šadurn-Fakon, rekla je da je usljed obilnih kiša nivo vode u zemljištu toliki da samo 20-30 milimetara padavina može izazvati poplave.

"Imamo posla sa dva paralelna fenomena", ukazala je ona.

Ona je pojasnila da su poplave teritorijalno veoma rasprostranjene. "Sve male rijeke koje su reagovale ulivaju se u velike rijeke i vodostaji rastu. Istovremeno, i dalje imamo kišu koja ponovo izaziva poplave", navela je Šadurn-Fakonova. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska poplave

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ