Oluja „Nils“ potopila sela: Francuska izdala crveno upozorenje zbog poplava

Vlasti Francuske izdale su crveno upozorenje na poplave u tri departmana, dok su u isto vrijeme posljedice oluje "Nils" izazvale haos širom zemlje, piše "Gardijan".

Izvor: Damien MEYER / AFP / Profimedia

Voda je poplavila kuće i izolovana sela nakon što se rijeka Garona izlila iz korita, a hidrolozi upozoravaju da kiša pada na zemljište koje je već dostiglo rekordni nivo zasićenosti vodom.

Iz "Meteo Fransa" saopšteno je da će crveno upozorenje na poplave ostati na snazi i sutra u departmanima Žirond, Lot i Garona, te Men i Loara, ali će broj okruga za koje je izdato narandžasto upozorenje pasti sa 14 na 12.

Osim Garone, opasnost od izlivanja važi i za rijeke Men i Loara.

Meteorolozi upozoravaju da danas i tokom večeri rijeka Men može izazvati velike poplave, uključujući i grad Anžer, kao i rijeka Loara u području Pon de Se. Rast vodostaja očekuje se i sutra.

Poplave u Francuskoj uslijedile su nakon niza oluja i snažnih ciklona koji su pogodili Portugaliju i Španiju odnijevši 16 života, dok su hiljade morale da napuste svoje domove.

Direktor francuske službe za praćenje poplava "Vižikrus" Lusi Šadurn-Fakon, rekla je da je usljed obilnih kiša nivo vode u zemljištu toliki da samo 20-30 milimetara padavina može izazvati poplave.

"Imamo posla sa dva paralelna fenomena", ukazala je ona.

Ona je pojasnila da su poplave teritorijalno veoma rasprostranjene. "Sve male rijeke koje su reagovale ulivaju se u velike rijeke i vodostaji rastu. Istovremeno, i dalje imamo kišu koja ponovo izaziva poplave", navela je Šadurn-Fakonova.

(Srna)