More se podiglo i progutalo plaže u Paraliji: Automobile "pojeo" pesak, lokali pod vodom (Video)

More je progutalo plaže, pesak zatrpao automobile, a ulice su se za samo nekoliko minuta pretvorile u vodene kanale. To prikazuju dramatični snimci iz grčkog letovališta Paralija, omiljenog među Srbima, ali i iz Soluna, Lezbosa i Hiosa.

Izvor: screebshot

"Pogledajte kako izgleda Paralija nakon izlivanja mora. Zbog obilnih padavina i povećanja nivoa mora, usljed čega je došlo do izlivanja obustavljen je saobraćaj vozila u mnogim delovima Grčke: u Olimpijskoj regiji, na Halkidikiju", navodi se u objavi na Instagram nalogu "nikana".

Kako se vidi na snimku, plaže na popularnom grčkom letovalištu su u rovovima, pesak je stigao do parkiranih kola, a ljudi lopatama i bagerima pokušavaju da sklone pijesak.

Fenomen takozvanog izlivanja mora pogodio je juče Solun, u oblasti Kalamarija, kada je nivo mora naglo porastao i iznenadio stanovnike i posetioce koji su popodne provodili duž obale.

Prema svjedočenjima očevidaca, voda je u kratkom vremenskom roku počela da nadire ka obali, prekrivajući obalske puteve, poslovne prostore i parkinge.

Šta je izlivanje mora

Izlivanje mora je pojava kada nivo mora naglo poraste i prelije se preko obale i plaža izazivajući poplave. Najčešće ga uzrokuju snjažni vjetrovi (poput juga), oluje, plime i nizak vazdušni pritisak, koji vodu potiskuju na kopno.

Uzrok izlivanja mora je najčešće snažan olujni vjetar koji "gura" vodu ka obali, a posljedice su neretko poplavljene ulice u priobalnim mjestima i materijalan šteta na objektima.

"More se podiglo pola metra"

Jake kiše pogodile su Lezbos i Hios, dok je opština Katerini uputila zahtev za proglašenje vanredne situacije.

- Šteta je velika, naše službe je evidentiraju. Bio je to događaj bez presedana. More se "podiglo" pola metra - metar i izašlo na obalu, bez vjetrova ili kiše. Mnogi smeštajni objekti i prodavnice su poplavljeni - rekao je gradonačelnik Katerinija.

(Blic/MONDO)