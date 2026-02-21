Italijan trenirao psa da baca smeće: Pojavio se nevjerovatan snimak, uslijedila kazna (Video)

Muškarac u Kataniji istrenirao psa da umjesto njega baca smeće kako bi izbjegao kamere. Grad ga kaznio, a vlasti poručuju da domišljatost nije izgovor za kršenje pravila.

Izvor: Facebook/Comune di Catania

Muškarac u Kataniji na Siciliji istrenirao je svog psa da umjesto njega odlaže kese sa smećem pored ulice kako bi izbjegao nadzorne kamere. Gradske vlasti su taj potez nazvale domišljatim, ali i dvostruko pogrešnim, jer je osim što je zagađivao grad, iskoristio i životinju, piše The Guardian.

Gradska policija Katanije objavila je na svojoj zvaničnoj Facebook stranici video-snimak incidenta. Na snimku se vidi mali pas kako trči ulicom Via Pulacara u četvrti San Đorđo sa kesom smeća u ustima i potom je ostavlja pored ulice. Uz snimak su naveli da "domišljatost nikada ne smije biti izgovor za necivilizovanost". Vlasti su istakle da snimak jasno pokazuje da je životinja istrenirana da poštedi vlasnika snimanja dok on protivzakonito odlaže otpad. Naveli su da je ponašanje bilo "lukavo koliko i dvostruko pogrešno" jer se zagađuje grad i iskorišćava životinja da bi se zaobišla pravila. "Poštovanje gradskog reda i životne sredine dužnost je svih", poručili su. Muškarac je navodno identifikovan i kažnjen.

Problem ilegalnog otpada u Italiji

Ilegalno odlaganje otpada je dugogodišnji problem u Italiji, posebno na jugu zemlje, sa značajnim ekološkim i ekonomskim posljedicama. Tokom 2023. godine zabilježeno je više od 9.300 prekršaja povezanih sa otpadom, što predstavlja porast od 66 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Kao odgovor na problem, opštine sve više postavljaju nadzorne kamere, tzv. foto-zamke i pametne sisteme za praćenje kako bi suzbile ilegalno odlaganje otpada i zloupotrebu reciklažnih dvorišta. Strategija se oslanja na video-snimke kao dokaz za izricanje visokih kazni, često u okviru poboljšanja sistema prikupljanja otpada.

Na primjer, u Palermu je postavljeno stotine kamera i foto-zamki u svim gradskim četvrtima. Prema tvrdnjama zvaničnika, čak 93 odsto kazni za ilegalno odlaganje otpada u tom gradu zasniva se na video-snimcima.

Prema italijanskom zakonu, za neovlašćeno odlaganje otpada, uključujući i kese kućnog smeća, predviđene su novčane kazne od 1.500 do 18.000 evra, uz mogućnost podizanja krivične prijave.

BONUS VIDEO: