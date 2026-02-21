logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snježna lavina odnijela pet života u jednom danu: Otac poginuo pred očima sina, horor u Austriji

Snježna lavina odnijela pet života u jednom danu: Otac poginuo pred očima sina, horor u Austriji

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Juče je u lavinama u Austriji poginulo pet skijaša, saopštile su nadležne službe, navodeći da je riječ o još jednom u nizu smrtonosnih incidenata ove zimske sezone.

Snježna lavina u Austriji Izvor: X/@visegrad24/printscreen

Dvije osobe pronađene su mrtve nakon lavine u zapadnom skijalištu Sent Anton am Arlberg. Žrtve su izvučene iz snega, ali im nije bilo spasa, izjavio je portparol policije.

Od preostale trojice, koje su spasioci uspeli da izvuku iz snega, jedan skijaš je kasnije podlegao povredama u bolnici, gdje su svi bili prevezeni.

Vlasti za sada nisu saopštile podatke o starosti niti o nacionalnosti stradalih.

U mjestu Klošterle, u pokrajini Forarlberg, tridesetdevetogodišnji državljanin Švajcarske poginuo je dok je bordovao niz strmu padinu zajedno sa četrdesetsedmogodišnjim Nijemcem.

Prema navodima vlasti, 39-godišnjak je pokrenuo snježnu ploču - čvršći povezani sloj snega koji leži na vrhu mekšeg i nestabilnog sloja – nakon čega ga je masa snega u potpunosti zatrpala. Nijemac koji je bordovao s njim prošao je bez povreda.

Poginuo i njemački skijaš u Naudersu

Ranije je četrdesetdvogodišnji nemački skijaš poginuo u lavini u tirolskom skijalištu Nauders. Mediji prenose da je muškarac skijao van obilježenih staza sa svojim šesnaestogodišnjim sinom.

Sin je preživio, ali je sa teškim povredama prebačen u bolnicu, saopštila je policija. Njih dvojica su pokušavali da pređu severnu padinu kada se odlomila snežna ploča široka oko 400 metara, koja ih je odnijela nizbrdo između 200 i 300 metara.

Upozorenja nadležnih i zabrinjavajuća statistika

U pojedinim dijelovima Tirola posljednjih dana palo je i do 40 centimetara svežeg snijega, zbog čega su vlasti upozorile skijaše i bordere da su uslovi za nastanak lavina i dalje izuzetno opasni.

Samo u sredu u Tirolu zabilježeno je više od 30 lavina, a u Tirolu i susednom Forarlbergu tom prilikom su stradale tri osobe.

 (Index.hr/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Austrija lavina snijeg

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ