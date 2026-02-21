Snježna lavina odnijela pet života u jednom danu: Otac poginuo pred očima sina, horor u Austriji

Juče je u lavinama u Austriji poginulo pet skijaša, saopštile su nadležne službe, navodeći da je riječ o još jednom u nizu smrtonosnih incidenata ove zimske sezone.

Dvije osobe pronađene su mrtve nakon lavine u zapadnom skijalištu Sent Anton am Arlberg. Žrtve su izvučene iz snega, ali im nije bilo spasa, izjavio je portparol policije.

Od preostale trojice, koje su spasioci uspeli da izvuku iz snega, jedan skijaš je kasnije podlegao povredama u bolnici, gdje su svi bili prevezeni.

Vlasti za sada nisu saopštile podatke o starosti niti o nacionalnosti stradalih.

U mjestu Klošterle, u pokrajini Forarlberg, tridesetdevetogodišnji državljanin Švajcarske poginuo je dok je bordovao niz strmu padinu zajedno sa četrdesetsedmogodišnjim Nijemcem.

Prema navodima vlasti, 39-godišnjak je pokrenuo snježnu ploču - čvršći povezani sloj snega koji leži na vrhu mekšeg i nestabilnog sloja – nakon čega ga je masa snega u potpunosti zatrpala. Nijemac koji je bordovao s njim prošao je bez povreda.

Poginuo i njemački skijaš u Naudersu

Ranije je četrdesetdvogodišnji nemački skijaš poginuo u lavini u tirolskom skijalištu Nauders. Mediji prenose da je muškarac skijao van obilježenih staza sa svojim šesnaestogodišnjim sinom.

Sin je preživio, ali je sa teškim povredama prebačen u bolnicu, saopštila je policija. Njih dvojica su pokušavali da pređu severnu padinu kada se odlomila snežna ploča široka oko 400 metara, koja ih je odnijela nizbrdo između 200 i 300 metara.

Upozorenja nadležnih i zabrinjavajuća statistika

U pojedinim dijelovima Tirola posljednjih dana palo je i do 40 centimetara svežeg snijega, zbog čega su vlasti upozorile skijaše i bordere da su uslovi za nastanak lavina i dalje izuzetno opasni.

Samo u sredu u Tirolu zabilježeno je više od 30 lavina, a u Tirolu i susednom Forarlbergu tom prilikom su stradale tri osobe.

