Tramp postavio ultimatum evropskim zemljama oko Ormuskog moreuza: Stigle ozbiljne prijetnje neposlušnima

Tramp postavio ultimatum evropskim zemljama oko Ormuskog moreuza: Stigle ozbiljne prijetnje neposlušnima

Autor N.D. Izvor mondo.rs
SAD postavljaju ultimatum evropskim NATO saveznicima. Tramp zahtjeva vojno angažovanje u Ormuskom moreuzu, uz prijetnje povlačenjem trupa iz država koje odbiju saradnju.

Tramp postavio ultimatum evropskim zemljama oko Ormuskog moreuza Izvor: Lucas Parker/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Sjedinjene Države pojačavaju pritisak na evropske saveznike da se vojno angažuju u Ormuskom moreuzu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute obavijestio je evropske vlade da američki predsjednik Donald Tramp u narednih nekoliko dana očekuje konkretna obećanja o slanju ratnih brodova ili drugih vojnih kapaciteta. Politička obećanja, kakva su davana od početka rata, više nisu dovoljna, piše Špigl.

Brojne evropske diplomate, koje su o svemu obavještene nakon sastanka generalnog sekretara NATO-a sa Trampom, njegov zahtjev opisuju kao ultimatum. I Berlin je proteklih dana signalizirao načelnu spremnost za zajedničku misiju, ali nemačka vlada za to postavlja uslove, poput snažnog mandata UN-a i trajnog primirja ili dogovorenog prekida vatre.

Osim zahtjeva vezanih za Ormuski moreuz, Donald Tramp pritiska partnere u NATO-u i drugim pretnjama. Prema izvještajima američkih medija, sastavlja se spisak evropskih članica Alijanse koje su podržale rat protiv Irana i onih koje su mu se suprotstavile. Navodi se da Tramp nakon toga namjerava da povuče američke trupe iz zemalja koje su se pokazale nekooperativnim. U fokusu je navodno Španija, čija je vlada američkim vazdušnim snagama uskratila čak i pravo preleta za borbene avione i avio-cisterne.

Nemačka, s druge strane, nije nametnula SAD-u nikakva ograničenja za korišćenje velikih američkih baza na svojoj teritoriji. Uprkos tome, Tramp je i nemačku vladu označio kao protivnika rata, prvenstveno zbog izjave da vojna kampanja "nije naš rat".

Iako je autor te izjave ministar odbrane Boris Pistorijus, u Beloj kući su je odmah pripisali kancelaru Fridrihu Mercu, koji se inače izražava znatno diplomatičnije.

