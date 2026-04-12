Vozač hitne pomoći uhapšen zbog ubistva šest pacijenata

Vozač hitne pomoći uhapšen zbog ubistva šest pacijenata

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Dvadesetsedmogodišnji vozač hitne pomoći Luka Spada uhapšen je pod sumnjom da je tokom transporta pacijenata ubio šest starijih osoba ubrizgavanjem vazduha u vene, saopštilo je tužilaštvo u italijanskom gradu Forli.

Vozač hitne pomoći uhapšen zbog ubistva šest pacijenata Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema navodima istrage, izdat je nalog za hapšenje, nakon rezultata obdukcije 85-godišnje žene, Deane Mambeli, koja je preminula nakon što je u novembru prevezena iz bolnice u ustanovu za fizikalnu terapiju, prenosi "Republika".

Spada, bivši radnik Crvenog krsta, prethodno je bio suspendovan dok se vodila istraga o pet ranijih smrtnih slučajeva.

Istraga je pokrenuta nakon smrti 85-godišnje žene tokom transporta u novembru, a obdukcija je, prema sudskim dokumentima, pokazala znakove vazdušne embolije, što je ukazivalo na moguću "injekciju vazduha".

Tokom istrage, italijanska policija i karabinjeri izvršili su više pretresa, uključujući i prostorije pogrebnih preduzeća sa kojima je osumnjičeni ranije sarađivao.

Osumnjičeni je negirao krivicu, tvrdeći da je "samo vozio" i da se protiv njega koriste slučajne okolnosti, dok je sud naložio pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i uticaja na svjedoke, prenosi Tanjug.

On je, između ostalog, osumnjičen i za ubistvo Vitorija Beninija, saksofoniste koji je preminuo u 84. godini 13. oktobra, nekoliko dana nakon što je prevezen kolima hitne pomoći kojima je upravljao Spada.

Istraga o svim okolnostima smrti pacijenata je u toku, a svi smrtni slučajevi koji se istražuju dogodili su se između februara i novembra 2025. godine, tokom ili ubrzo nakon prevoza u kolima hitne pomoći kojima je upravljao Spada.

