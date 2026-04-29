Amerika daje 100 miliona dolara za popravku kupole u Černobilju

Sjedinjene Američke Države će dati 100 miliona dolara za popravku kupole za zaštitu od zračenja u elektrani Černobilj, na sjeveru Ukrajine, izjavio je ukrajinski ministar energetike Denis Šmihalj.

Šmihalj je u objavi na "Telegramu" naveo da je finansiranje popravke kupole, čiji se trošak procjenjuje na 585 miliona dolara, razmatrano sa međunarodnim partnerima na nedavnoj konferenciji o ovoj elektrani.

Černoblj je mjesto najgore nuklearne nesreće na svijetu, koja se dogodila 1986. godine. Tada je eksplodirao jedan od četiri reaktora, a njegovi ostaci pokriveni su da bi se spriječilo širenje zračenja.

Dron, za koji ukrajinske vlasti tvrde da ga je lansirala ruska vojska, pogodio je zaštitnu strukturu u februaru prošle godine.

