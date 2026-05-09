Nafta se širi prema Saudijskoj Arabiji: Satelitski snimak pokazao alarmantno stanje kod ostrva Harg

Satelitski snimci otkrivaju alarmantno širenje naftne mrlje kod ostrva Harg koje bi moglo da izazove ozbiljne ekološke posljedice u Persijskom zalivu

Satelitski snimci pokazali su veliku naftnu mrlju koja se širi u blizini iranskog ostrva Harg, jednog od ključnih izvoznih terminala za naftu u Iranu, prenijela je sirijska državna agencija SANA.

Prema navodima kompanije "Orbital EOS", koja se bavi praćenjem izlivanja nafte, mrlja je do četvrtka zahvatila područje veće od 50 kvadratnih kilometara.

Izvještaji pokazuju da se naftna mrlja kreće ka jugu i približava teritorijalnim vodama Saudijske Arabije. Za sada nije poznato šta je izazvalo izlivanje, koje je registrovano uz zapadnu obalu ostrva Harg.

Stručnjaci upozoravaju da bi dalje širenje moglo da izazove ozbiljne ekološke posljedice u Persijskom zalivu, zbog osjetljivog morskog ekosistema i velikog značaja tog područja za globalni energetski sistem.

Harg - ključni naftni terminal Irana

Ostrvo Harg je najvažniji iranski terminal za izvoz nafte i predstavlja centralnu tačku energetskog izvoza zemlje. Na njemu se nalaze naftovodi, skladišta i druga infrastruktura od ključnog značaja za iransku ekonomiju.

Incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku i sve veće zabrinutosti zbog bezbjednosti pomorskih energetskih ruta u regionu.

Zvanične informacije o mogućoj šteti i uzroku izlivanja za sada nisu objavljene, navodi SANA.

