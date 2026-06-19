Zaoštravanje odnosa zbog Đorđe Meloni : Italija odgovorila na Trampove tvrdnje, šef diplomatije otkazao put u Vašington

Spor između Donalda Trampa i Đorđe Meloni izazvao je diplomatski skandal, dok je italijanski ministar otkazao posjetu SAD zbog uvredljivih izjava.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Spor između američkog predsednika Donalda Trampa i italijanskog državnog vrha zaoštren je danas nakon izjava predsjednika SAD o premijerki Italije Đorđi Meloni - šef italijanske diplomatije Antonio Tajani saopštio je da zbog uvredljivih riječi otkazuje planiranu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, dok je Meloni Trampove tvrdnje nazvala izmišljenim, poručivši da "ni ona ni Italija nikada ne mole niti preklinju".

Tramp je ranije danas u emisiji Aria ke Tira na televiziji La7 izjavio da ga je italijanska premijerka "molila" da se sa njom fotografiše na samitu G7, koji je održan ove nedjelje, prenosi Ansa.

Na početku intervjua, Tramp je odmah usmjerio razgovor prema Meloni, pitajući kako je italijanska premijerka, šta je rekla kad se sastala s njim, ističući da je vjerovatno srećna što je razgovarao s njom.

"Nisam morao da razgovaram sa njom. Ne znam šta bih rekao. Molila me je da se slikam s njom. Toliko je htjela da se slika sa mnom. Ne bih to prihvatio, ali mi je bilo žao nje", istakao je Tramp.

NEW: Trump mocks Italy's Meloni:



She begged me to take a photo with her! She wanted a photo with me so much. I wouldn't have even done it, but I felt sorry for her!



Source: La7pic.twitter.com/52j58cUgAz — Clash Report (@clashreport)June 19, 2026

Šef diplomatije otkazao posjetu SAD

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je da teške i uvredljive riječi američkog predsjednika upućene italijanskoj premijerki vređaju cijelu Italiju.

"Zbog toga sam odlučio da otkažem svoju posetu Sjedinjenim Američkim Državama, planiranu za 21. i 22. jun", napisao je Tajani na platformi X.

Meloni o Trampu: Zapanjena sam

Meloni je kazala da su izjave Donalda Trampa potpuno izmišljene.

"Iskreno, zapanjena sam", napisala je Meloni na Instagramu.

Io e l’Italia non imploriamo mai.pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni)June 19, 2026

Ona je istakala da ni ona ni Italija nikada ne mole niti preklinju.

"Na određene stvari treba odmah odgovoriti. Ne znam zašto se predsjednik SAD tako ponaša prema saveznicima. Nije prvi put da se to dešava. Mogu samo da kažem da mi je žao što nema istu odlučnost prema neprijateljima Zapada", poručila je ona.

(Blic/MONDO)