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Zakopana vremenska kapsula koja će biti otvorena 2276. godine: U njoj ajfon i Ustav SAD

Zakopana vremenska kapsula koja će biti otvorena 2276. godine: U njoj ajfon i Ustav SAD

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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U Filadelfiji je povodom Dana nezavisnosti zakopana vremenska kapsula sa predmetima koji predstavljaju život u Americi 2026. godine, a biće otvorena tek 2276.

Šta će Amerikanci pronaći 2276. godine? Zakopana kapsula teška 400 kilograma Izvor: Al Drago / Getty images / Profimedia

U Nacionalnom parku u Filadelfiji danas je, povodom Dana nezavisnosti, zakopana vremenska kapsula sa predmetima koji bi najbolje mogli da predstave život u Americi 2026. godine, prenosi AP.

Planirano je da kapsula ostane zapečaćena 250 godina, odnosno do 2276. godine.

Kapsulu od nerđajućeg čelika visoke otpornosti, tešku oko 400 kilograma, izradio je Nacionalni institut za standarde i tehnologiju, a projektovana tako da izdrži dva i po vijeka pod zemljom.

Među najzanimljivijim predmetima koji su položeni u vremensku kapsulu su džepno izdanje Ustava SAD sa potpisima sudija Vrhovnog suda, pametni telefon "ajfon", memorijalni novčić posvećen 250 godina nezavisnosti i materijal sa braćom Rajt, pionirima vazduhoplovstva.

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Tagovi

SAD praznik vremenska kapsula

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