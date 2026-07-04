Zakopana vremenska kapsula koja će biti otvorena 2276. godine: U njoj ajfon i Ustav SAD

U Filadelfiji je povodom Dana nezavisnosti zakopana vremenska kapsula sa predmetima koji predstavljaju život u Americi 2026. godine, a biće otvorena tek 2276.

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U Nacionalnom parku u Filadelfiji danas je, povodom Dana nezavisnosti, zakopana vremenska kapsula sa predmetima koji bi najbolje mogli da predstave život u Americi 2026. godine, prenosi AP.

Planirano je da kapsula ostane zapečaćena 250 godina, odnosno do 2276. godine.

Kapsulu od nerđajućeg čelika visoke otpornosti, tešku oko 400 kilograma, izradio je Nacionalni institut za standarde i tehnologiju, a projektovana tako da izdrži dva i po vijeka pod zemljom.

Među najzanimljivijim predmetima koji su položeni u vremensku kapsulu su džepno izdanje Ustava SAD sa potpisima sudija Vrhovnog suda, pametni telefon "ajfon", memorijalni novčić posvećen 250 godina nezavisnosti i materijal sa braćom Rajt, pionirima vazduhoplovstva.