Tragedija u turističkom raju: Avion se srušio pred sletanje, svi putnici stradali

Tragedija na Bahamima – mali putnički avion srušio se neposredno pred sletanje, a poginulo je svih 10 osoba koje su bile u letjelici. Uzrok nesreće za sada nije poznat i predmet je istrage.

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Mali avion je pao na Bahamima, zapadno od prestonice Nasaua, pri čemu je poginulo svih 10 ljudi u avionu, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Avion tipa Cesna 402, kojom je upravljala lokalna avio-kompanija "Flamingo Air", poletela je u petak sa međunarodnog aerodroma "Lynden Pindling" u glavnom gradu Nasauu ka aerodromu San Andros.

Plane crash.. 10 dead..



A small plane crashed in the Bahamas. 10 people died in this accident. The tragic mishap occurred while traveling from Nassau to San Andros. Prime Minister Philip Brave expressed profound grief over this incident.#Bahamas#PlaneCrashpic.twitter.com/wYje1LUouR — Tony Tysan (✱,✱)| (@TonyTysan14085)July 11, 2026

Tokom leta avion je naišao na poteškoće i srušio se u žbunje neposredno prije sletanja, prenosi BBC.

Premijer Bahama Filip Dejvis prvobitno je saopštio da je jedna osoba preživjela, ali je kasnije potvrđeno da je preminula od zadobijenih povreda. Što se tiče identiteta žrtava, njihova imena i starosna dob još nisu zvanično objavljeni, navodi BBC.

Istragu o tačnim uzrocima ove tragične nesreće sprovodi Agencija za istragu avionskih nesreća Bahama.

Bahami, smješteni u zapadnom delu Atlantskog okeana sjeverno od Karipskog mora, obuhvataju više od 700 ostrva i preko 2.400 grebena, a mali avioni su glavno prevozno sredstvo između ostrva.