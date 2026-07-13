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Amerika najavila oštru kampanju protiv suda u Hagu

Amerika najavila oštru kampanju protiv suda u Hagu

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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SAD pokreću oštru kampanju i spremaju nove sankcije protiv Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Vašington optužuje ovaj sud da "vodi rat" protiv Amerike i predstavlja pretnju za njene građane.

Amerika najavila oštru kampanju protiv suda u Hagu Izvor: Ron Sachs - CNP for NY Post / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjedinjene Američke Države najavile su danas pokretanje velike kampanje protiv Međunarodnog krivičnog suda (MKS / ICC), koji optužuju za "vođenje rata" protiv Vašingtona i za "pretnje" Amerikancima, te su obećale nove sankcije.

"Dok mi govorimo, MKS i njegovi saveznici vode rat protiv naše zemlje, ne mecima ili projektilima, već statutima, ugovorima i snagom onoga što se naziva 'međunarodnim pravom'", izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio u video poruci na mreži X, članku u Volstrit džornalu (Wall Street Journal) i u saopštenju za javnost.

"Opasnost koju predstavlja ovaj međunarodni sud nije prestala da raste. Danas preti svakom aspektu našeg političkog i pravnog sistema", nastavio je. Naglasio je da, "ako budemo sedili skrštenih ruku, svi ćemo biti prepušteni na milost i nemilost stranim sudijama koji se nalaze hiljadama kilometara daleko, izloženi stalnom riziku od krivičnog gonjenja, ili čak zatvaranja, zbog takozvanog zločina odbrane sopstvene zemlje."

Sankcije za sudije i tužioca

Odnosi između administracije predsednika Donalda Trampa i MKS-a, koji ima sjedište u Hagu, izrazito su loši, a nekoliko sudija, uključujući glavnog tužioca, već je pod sankcijama, ističe agencija Frans pres (France Presse).

Sankcije sprečavaju sudijama ulazak u SAD i blokiraju im svaku finansijsku transakciju ili promet nekretninama u prvoj ekonomiji svijeta.

Te sankcije su uglavnom odgovor na istrage koje je MKS sproveo protiv Izraela, saveznika SAD. Sud je 2024. godine izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

MKS i njegova nadležnost

Osnovan 2002. godine, MKS procesuira pojedince optužene za najteže zločine, poput ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.

Ni Izrael ni Sjedinjene Američke Države nisu potpisnici međunarodnog ugovora kojim je osnovan MKS, kao ni Rusija, protiv čijeg predjsednika Vladimira Putina postoji nalog za hapšenje od marta 2023. godine.

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