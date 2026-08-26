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Drama na plaži u Rumuniji: Dron sa eksplozivom pronađen među ležaljkama u ljetovalištu Olimp

Drama na plaži u Rumuniji: Dron sa eksplozivom pronađen među ležaljkama u ljetovalištu Olimp

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Dron sa eksplozivnom napravom pronađen je na plaži u rumunskom ljetovalištu Olimp. Stručne ekipe bezbjedno su detonirale eksploziv nakon evakuacije plaže.

Kontrolisana detonacija drona na plaži u Rumuniji Izvor: X/@Daractenus

Na plaži u rumunskom ljetovalištu Olimp danas je sprovedena kontrolisana detonacija drona u kojem se nalazila eksplozivna naprava, prenosi rumunski portal "Observator".

Svi stanovnici i turisti su obaviješteni unaprijed o detonaciji drona. Dio plaže na kojoj je detonirana eksplozivna naprava je evakuisana i nema povrijeđenih ili stradalih.

"U zoni plaže kod kompleksa Steaua de Mare Olimp sprovodi se operacija kontrolisane detonacije drona", navedeno je u SMS poruci koji su dobili svi stanovnici tog područja.

Dio bespilotne letjelice pronađen je među ležaljkama danas ujutru na plaži u Olimpu nakon što je prethodne noći drugi dio drona pronađen na obali u Konstanci. Zbog toga je pristup plaže u Olimpu bio ograničen danas tokom cijelog dana.

Eksplozivna naprava na dronu je kasnije bezbjedno detonirana. Ovo je novi incident u Rumuniji sa dronovima zbog blizine ove države Ukrajini koja ratuje sa Rusijom od 24. februara 2022. godine.

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Rumunija dron

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