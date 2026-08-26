Drama na plaži u Rumuniji: Dron sa eksplozivom pronađen među ležaljkama u ljetovalištu Olimp

Dron sa eksplozivnom napravom pronađen je na plaži u rumunskom ljetovalištu Olimp. Stručne ekipe bezbjedno su detonirale eksploziv nakon evakuacije plaže.

Izvor: X/@Daractenus

Na plaži u rumunskom ljetovalištu Olimp danas je sprovedena kontrolisana detonacija drona u kojem se nalazila eksplozivna naprava, prenosi rumunski portal "Observator".

Svi stanovnici i turisti su obaviješteni unaprijed o detonaciji drona. Dio plaže na kojoj je detonirana eksplozivna naprava je evakuisana i nema povrijeđenih ili stradalih.

"U zoni plaže kod kompleksa Steaua de Mare Olimp sprovodi se operacija kontrolisane detonacije drona", navedeno je u SMS poruci koji su dobili svi stanovnici tog područja.

This morning, yet another drone carrying explosives was found on the Romanian Black Sea coast. The area of the seaside resort where it was discovered was evacuated and the drone was subsequently detonated by the Romanian military.pic.twitter.com/sCY26JfaBD — Daractenus (@Daractenus)August 26, 2026

Dio bespilotne letjelice pronađen je među ležaljkama danas ujutru na plaži u Olimpu nakon što je prethodne noći drugi dio drona pronađen na obali u Konstanci. Zbog toga je pristup plaže u Olimpu bio ograničen danas tokom cijelog dana.

Eksplozivna naprava na dronu je kasnije bezbjedno detonirana. Ovo je novi incident u Rumuniji sa dronovima zbog blizine ove države Ukrajini koja ratuje sa Rusijom od 24. februara 2022. godine.