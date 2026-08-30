Broj žrtava nesreće kod Kipra porastao na sedam, 23 osobe se vode kao nestale

Broj poginulih u prevrtanju trajekta kod sjevernog Kipra porastao je na sedam, dok se za 23 osobe još traga.
Najmanje sedam ljudi je poginulo, a 23 nestalo nakon što se trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog dijela Kipra.
Privatni trajekt je napustio luku Kirenija u 12.30 časova i odmah je počeo da se puni vodom iz nepoznatog razloga, saopštile su vlasti.
UPDATE— DC_Global_News (@DC_Global_News)August 30, 2026
Death toll from the ferry that capsized off Northern Cyprus while sailing to Turkey has risen to at least seven, with nearly 270 people aboard.pic.twitter.com/MhySODYzSc
Plovio je ka turskoj luci Tasudžu u provinciji Mersin, u istočnom Mediteranu.
Katastrofa se dogodila nedaleko od Kirenije, popularnog turističkog mjesta i za lokalno stanovništvo i za turiste. U pitanju je trajekt, katamaran, koji svakodnevno povezuje sjeverni Kipar sa Turskom.
Lider turske zajednice na Kipru Tufan Erhurman rekao je da je 237 ljudi spaseno, dok je sedam osoba poginulo, a za 23 osobe se još traga.
"GERİ DÖNÜN DEDİK, DÖNMEDİLER!"— Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper)August 30, 2026
FiloJet'e ait batan gemideki yolcular, gemi görevlisine "geri dönün" dediklerini ancak görevlinin "dönmediğini" iddia etti.
Kaynak: GadaraMedya#Gemi#GirneLimanı#Kıbrıs#cyprus#Denizpic.twitter.com/k4CTs1ZJ29
Na video snimcima se vide ljudi u crvenim prslucima za spasavanje kako sjede ili stoje na vrhu prevrnutog plovila dok vlasti traže pomoć od obalske straže i privatnih plovila da bi ih izvukli na obalu.