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Broj žrtava nesreće kod Kipra porastao na sedam, 23 osobe se vode kao nestale

Broj žrtava nesreće kod Kipra porastao na sedam, 23 osobe se vode kao nestale

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Broj poginulih u prevrtanju trajekta kod sjevernog Kipra porastao je na sedam, dok se za 23 osobe još traga.

Broj žrtava trajekta kod Kipra porastao na sedam Izvor: Youtube/ HG Policy

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a 23 nestalo nakon što se trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog dijela Kipra.

Privatni trajekt je napustio luku Kirenija u 12.30 časova i odmah je počeo da se puni vodom iz nepoznatog razloga, saopštile su vlasti.

Plovio je ka turskoj luci Tasudžu u provinciji Mersin, u istočnom Mediteranu.

Katastrofa se dogodila nedaleko od Kirenije, popularnog turističkog mjesta i za lokalno stanovništvo i za turiste. U pitanju je trajekt, katamaran, koji svakodnevno povezuje sjeverni Kipar sa Turskom.

Lider turske zajednice na Kipru Tufan Erhurman rekao je da je 237 ljudi spaseno, dok je sedam osoba poginulo, a za 23 osobe se još traga.

Na video snimcima se vide ljudi u crvenim prslucima za spasavanje kako sjede ili stoje na vrhu prevrnutog plovila dok vlasti traže pomoć od obalske straže i privatnih plovila da bi ih izvukli na obalu.

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Tagovi

Kipar nesreća trajekt žrtve

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