Broj žrtava nesreće kod Kipra porastao na sedam, 23 osobe se vode kao nestale

Broj poginulih u prevrtanju trajekta kod sjevernog Kipra porastao je na sedam, dok se za 23 osobe još traga.

Izvor: Youtube/ HG Policy

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a 23 nestalo nakon što se trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog dijela Kipra.

Privatni trajekt je napustio luku Kirenija u 12.30 časova i odmah je počeo da se puni vodom iz nepoznatog razloga, saopštile su vlasti.

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Death toll from the ferry that capsized off Northern Cyprus while sailing to Turkey has risen to at least seven, with nearly 270 people aboard.pic.twitter.com/MhySODYzSc — DC_Global_News (@DC_Global_News)August 30, 2026

Plovio je ka turskoj luci Tasudžu u provinciji Mersin, u istočnom Mediteranu.

Katastrofa se dogodila nedaleko od Kirenije, popularnog turističkog mjesta i za lokalno stanovništvo i za turiste. U pitanju je trajekt, katamaran, koji svakodnevno povezuje sjeverni Kipar sa Turskom.

Lider turske zajednice na Kipru Tufan Erhurman rekao je da je 237 ljudi spaseno, dok je sedam osoba poginulo, a za 23 osobe se još traga.

Na video snimcima se vide ljudi u crvenim prslucima za spasavanje kako sjede ili stoje na vrhu prevrnutog plovila dok vlasti traže pomoć od obalske straže i privatnih plovila da bi ih izvukli na obalu.