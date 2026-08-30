Brodolom trajekta kod Kipra: Spašeno 237 ljudi, najmanje osam mrtvih

Najmanje osam ljudi poginulo je nakon što je trajekt sa 267 osoba potonuo kod sjeverne obale Kipra. Spaseno je 237 ljudi, dok se 17 vodi kao nestalo.
Najmanje osam ljudi poginulo je, dok se 17 vodi kao nestalo nakon što je trajekt sa 267 putnika i članova posade potonuo kod sjeverne obale Kipra.Spasilačke ekipe do sada su pronašle i spasile 237 ljudi, a potraga za nestalima i dalje traje.
Trajekt, koji je bio u vlasništvu privatne kompanije i nosio naziv „FILOJET“, isplovio je iz luke Kirenija oko 12.30 časova prema turskoj luci Tašudžu, u provinciji Mersin.
Prema podacima tursko-kiparskih vlasti, na brodu je bilo 259 putnika i osam članova posade. Trajekt je ubrzo nakon isplovljavanja počeo da prima vodu, iz za sada nepoznatih razloga.
Preživjeli su opisali da se plovilo prije nesreće naglo i neuobičajeno pomjeralo, nakon čega je prednji dio broda udario u površinu mora i oštećen je, što je omogućilo prodor vode.
Trajekt je kasnije potpuno potonuo i nalazi se na morskom dnu na dubini od oko 514 metara, što dodatno otežava potragu za nestalima. U akciji učestvuju brodovi obalske straže, privatna plovila i helikopteri, a očekuje se i pomoć ronilaca iz Turske.
Kapetan trajekta i sedam članova posade privedeni su radi ispitivanja u okviru istrage o nesreći.
Tačan uzrok brodoloma još nije utvrđen. Dan ranije Kipar je pogodilo nevrijeme, ali su nadležni naveli da su vremenski uslovi u vrijeme isplovljavanja bili pogodni za plovidbu.