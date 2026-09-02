Šef UN-a poslao snažnu poruku: "Zaustavite ludilo rata, vrijeme je za mir"

Generalni sekretar UN Antonio Guteres pozvao je sve zemlje da daju prednost miru i zaustave ludilo rata.
"Veoma je važno da se prenese poruka da je vrijeme da se prekine to ludilo. Vrijeme je za mir. Pojedini ključni akteri tih procesa su ovdje", naveo je Guteres u intervjuu za "Juronjuz", na marginama sastanka Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku.
Guteres je izrazio zabrinutost zbog beskrajnih oružanih sukoba na istoku Evrope i na Bliskom istoku.
"Ono što nas još više zabrinjava je činjenica da imamo sukobe koji se čine beskrajnim, od sukoba Rusije i Ukrajine, do sukoba Irana i SAD i strana na Bliskom istoku", rekao je Guteres.
(Srna)