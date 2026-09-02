Šef UN-a poslao snažnu poruku: "Zaustavite ludilo rata, vrijeme je za mir"

Generalni sekretar UN Antonio Guteres pozvao je sve zemlje da daju prednost miru i zaustave ludilo rata.

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"Veoma je važno da se prenese poruka da je vrijeme da se prekine to ludilo. Vrijeme je za mir. Pojedini ključni akteri tih procesa su ovdje", naveo je Guteres u intervjuu za "Juronjuz", na marginama sastanka Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku.

Guteres je izrazio zabrinutost zbog beskrajnih oružanih sukoba na istoku Evrope i na Bliskom istoku.

"Ono što nas još više zabrinjava je činjenica da imamo sukobe koji se čine beskrajnim, od sukoba Rusije i Ukrajine, do sukoba Irana i SAD i strana na Bliskom istoku", rekao je Guteres.

(Srna)