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Šef UN-a poslao snažnu poruku: "Zaustavite ludilo rata, vrijeme je za mir"

Šef UN-a poslao snažnu poruku: "Zaustavite ludilo rata, vrijeme je za mir"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Generalni sekretar UN Antonio Guteres pozvao je sve zemlje da daju prednost miru i zaustave ludilo rata.

Guteres traži da se zaustave ratovi Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

"Veoma je važno da se prenese poruka da je vrijeme da se prekine to ludilo. Vrijeme je za mir. Pojedini ključni akteri tih procesa su ovdje", naveo je Guteres u intervjuu za "Juronjuz", na marginama sastanka Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku.

Guteres je izrazio zabrinutost zbog beskrajnih oružanih sukoba na istoku Evrope i na Bliskom istoku.

"Ono što nas još više zabrinjava je činjenica da imamo sukobe koji se čine beskrajnim, od sukoba Rusije i Ukrajine, do sukoba Irana i SAD i strana na Bliskom istoku", rekao je Guteres. 

(Srna)

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