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Napad na Tajms skveru: Ubijena potpredsjednica "Bank of Amerika"

Napad na Tajms skveru: Ubijena potpredsjednica "Bank of Amerika"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Žena koja je ubijena u napadu nožem na Tajms skveru u NJujorku bila je potpredsjednik američkog bankarskog giganta "Bank of Amerika" Erin Pjačenti, objavio je "NJujork post" pozivajući se na izvore iz policije.

Ubijena potpredsjednica "Bank of Amerika" Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema navodima istražitelja, Pjačentijeva je tokom napada, koji nije bio ničim izazvan, ubodena nožem u stomak. Preminula je na licu mjesta.

Žena naoružana kuhinjskim noževima napala je juče prolaznike na Tajms skveru.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani kasnije je saopštio da je žena koja je izvršila napad poginula, kao i jedna od njenih žrtava. 

(Srna)

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Njujork napad

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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