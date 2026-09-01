Napad na Tajms skveru: Ubijena potpredsjednica "Bank of Amerika"

Žena koja je ubijena u napadu nožem na Tajms skveru u NJujorku bila je potpredsjednik američkog bankarskog giganta "Bank of Amerika" Erin Pjačenti, objavio je "NJujork post" pozivajući se na izvore iz policije.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema navodima istražitelja, Pjačentijeva je tokom napada, koji nije bio ničim izazvan, ubodena nožem u stomak. Preminula je na licu mjesta.

Žena naoružana kuhinjskim noževima napala je juče prolaznike na Tajms skveru.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani kasnije je saopštio da je žena koja je izvršila napad poginula, kao i jedna od njenih žrtava.

(Srna)