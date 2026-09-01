Napadnut na benzinskoj pumpi u Trebinju, policija pronašla osumnjičenog

Muškarac je povrijeđen nakon napada na benzinskoj pumpi u Trebinju, dok je u Gacku uhapšen vozač sa više od 1,51 promila alkohola.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Lice čiji su inicijali I. M. zadobilo je povrede kada ga je nepoznato lice napalo u objektu benzinske pumpe i pobjeglo, saopšteno je danas iz trebinjske Policijske uprave.

Lice I. M. smješteno je u Bolnicu "Sveti Arhiđakon Stefan – 9. januar" u Trebinju zbog zadobijenih povreda.

Policija je po prijavi izašla na lice mjesta i pronašla lice D. T, koje se dovodi u vezu sa napadom koji se dogodio sinoć.

Trebinjska policija preduzima mjere i radnje na dokumentovanju krivičnih djela nasilničko ponašanje, tjelesnu povredu i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policiji naložilo da lice D. T. predaju u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva.

Iz Policijske uprave saopšteno je i da je u Gacku uhapšen vozač čiji su inicijali R.N. jer je pod dejstvom alkohola izazivao saobraćajnu nezgodu.

Policija je primila prijavu da se dogodio sudar u kojem su učestvovali automobil "pasat" i nepoznato vozilo, a operativnim radom na terenu došla je do saznanja da je drugi učesnik u nezgodi automobil "fijat" kojim je upravljalo lice R.N.

Izvršenim alko-testiranjem kod njega je utvrđeno više od 1,51 promila alkohola u organizmu, nakon čega je uhapšen, navodi se u saopštenju.

Iz Policijske uprave Trebinje podsjetili su da je izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja BiH propisana kazna za izazivanje saobraćajne nezgode zbog vožnje pod dejstvom alkohola 3.000 KM, devet mjeseci zabrane upravljanja vozilom i četiri kaznena boda.