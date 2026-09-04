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Dron pogodio centar ukrajinske službe bezbjednosti: Prvi snimak ruskog napada u centru Kijeva (Video)

Dron pogodio centar ukrajinske službe bezbjednosti: Prvi snimak ruskog napada u centru Kijeva (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Ruski dron pogodio sjedište ukrajinske bezbjednosne službe (SBU) u centru Kijeva.

Snimak napada ruskog drona u kijevu Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dron ruske Federacije pogodio je danas sjedište ukrajinske službe bezbjednosti (SBU) u centru Kijeva, piše britanski "Dejli Mejl". Napad je, prema izjavama visokih ukrajinskih zvaničnika, bio usmjeren na kancelariju načelnika ukrajinske službe bezbjednosti Oleksandra Poklada.

Hitno se zbog ovog napada oglasio i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je izjavio da je ruski dron pogodio centralnu zgradu sjedišta SBU u Ulici Volodimirska u centru Kijeva.

Zgrada ukrajinske službe bezbjednosti nalazi se preko puta katedrale Svete Sofije. Povređeno je pet osoba, a zasad nema informacija da li ima i stradalih.

"Dron je bio direktno usmjeren na kancelariju načelnika Bezbednosne službe u toj zgradi", rekao je Zelenski.

Da podsjetimo, Ukrajina je danas napala grad Soči, grad u kome se nalazi ljetna rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina. Udaljen je svega oko 600 kilometara od granice sa Ukrajinom, a poznat je i kao grad u kom pretežno "dominira" ruska elita zbog čega posebno privlači pažnju Ukrajine.

(MONDO)

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Tagovi

Ukrajina Rusija napad Kijev dron

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