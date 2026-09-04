Ruski dron pogodio sjedište ukrajinske bezbjednosne službe (SBU) u centru Kijeva.
Dron ruske Federacije pogodio je danas sjedište ukrajinske službe bezbjednosti (SBU) u centru Kijeva, piše britanski "Dejli Mejl". Napad je, prema izjavama visokih ukrajinskih zvaničnika, bio usmjeren na kancelariju načelnika ukrajinske službe bezbjednosti Oleksandra Poklada.
Hitno se zbog ovog napada oglasio i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je izjavio da je ruski dron pogodio centralnu zgradu sjedišta SBU u Ulici Volodimirska u centru Kijeva.
Zgrada ukrajinske službe bezbjednosti nalazi se preko puta katedrale Svete Sofije. Povređeno je pet osoba, a zasad nema informacija da li ima i stradalih.
"Dron je bio direktno usmjeren na kancelariju načelnika Bezbednosne službe u toj zgradi", rekao je Zelenski.
A Russian drone hit Ukraine's SBU headquarters in Kyiv, Zelensky says.pic.twitter.com/ZevaXpLbEV— Open Source Intel (@Osint613)September 4, 2026
Da podsjetimo, Ukrajina je danas napala grad Soči, grad u kome se nalazi ljetna rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina. Udaljen je svega oko 600 kilometara od granice sa Ukrajinom, a poznat je i kao grad u kom pretežno "dominira" ruska elita zbog čega posebno privlači pažnju Ukrajine.
Dron pogodio centar ukrajinske službe bezbjednosti: Prvi snimak ruskog napada u centru Kijeva (Video)
(MONDO)