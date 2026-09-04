Ruski dron pogodio sjedište ukrajinske bezbjednosne službe (SBU) u centru Kijeva.

Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dron ruske Federacije pogodio je danas sjedište ukrajinske službe bezbjednosti (SBU) u centru Kijeva, piše britanski "Dejli Mejl". Napad je, prema izjavama visokih ukrajinskih zvaničnika, bio usmjeren na kancelariju načelnika ukrajinske službe bezbjednosti Oleksandra Poklada.

Hitno se zbog ovog napada oglasio i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je izjavio da je ruski dron pogodio centralnu zgradu sjedišta SBU u Ulici Volodimirska u centru Kijeva.

Zgrada ukrajinske službe bezbjednosti nalazi se preko puta katedrale Svete Sofije. Povređeno je pet osoba, a zasad nema informacija da li ima i stradalih.

"Dron je bio direktno usmjeren na kancelariju načelnika Bezbednosne službe u toj zgradi", rekao je Zelenski.

A Russian drone hit Ukraine's SBU headquarters in Kyiv, Zelensky says.pic.twitter.com/ZevaXpLbEV — Open Source Intel (@Osint613)September 4, 2026

Da podsjetimo, Ukrajina je danas napala grad Soči, grad u kome se nalazi ljetna rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina. Udaljen je svega oko 600 kilometara od granice sa Ukrajinom, a poznat je i kao grad u kom pretežno "dominira" ruska elita zbog čega posebno privlači pažnju Ukrajine.

Vidi opis Dron pogodio centar ukrajinske službe bezbjednosti: Prvi snimak ruskog napada u centru Kijeva (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

(MONDO)