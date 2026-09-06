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Izrael žestoko udario na Liban: Izvršena odmazda protiv Hezbolaha

Izrael žestoko udario na Liban: Izvršena odmazda protiv Hezbolaha

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Nakon napada dronovima, izraelska vojska izvela je udare na južni Liban u znak odmazde protiv Hezbolaha i izdala upozorenje za evakuaciju u gradu Arab Salim.

Novi napadi Izraela na Liban Izvor: Shutterstock/Ali Chehade Farhat/New Africa/supparsorn

Izraelska vojska saopštila je da je rano danas napala južni Liban, u znak odmazde nakon što je Hezbolah lansirao dva drona na izraelske vojnike stacionirane u dijelu regiona koji je proglasila bezbjednosnom zonom. Izraelska vojska izdala je upozorenje za evakuaciju područja u blizini jedne zgrade u gradu Arab Salim u južnom Libanu, navodeći da će je napasti jer je koristi Hezbolah.

"Nalazite se u blizini objekta koji pripada terorističkoj organizaciji Hezbolah, protiv kojeg će izraelska vojska sprovoditi operacije", objavila je vojska u poruci na arapskom jeziku na Telegramu, uz koju je priložena mapa zone evakuacije. Iz te grupe, koju podržava Iran, nije bilo komentara. Izraelska vojska prekjuče je saopštila da je pogodila skladišta oružja u južnom Libanu koja su bila namijenjena Hezbolahu. Sukobi u Libanu smanjili su se od juna, nakon okvirnog sporazuma Sjedinjenih Država i Irana.

Međutim, Izrael nastavlja sporadične vojne operacije na jugu, gdje održava prisustvo duž graničnog pojasa širokog oko deset kilometara.

Hezbolah je u znak podrške Teheranu od početka marta počeo da izvodi napade na Izrael, čime je uvukao Liban u regionalni rat. Izraelske odmazde su, prema libanskim vlastima, do sada odnijele više od 4.300 života.

(Mondo.rs)

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Izrael Liban hezbolah

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